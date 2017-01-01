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Ağrı ASKF'den Ahmet Sağın için taziye mesajı



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ağrı Spor'un eski başkanlarından Ahmet Sağın'ın vefatı dolayısı ile başsağlığı mesajı yayınladı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı Spor'umuzun en başarılı yıllarında imzası bulunan, spor camiasının Ahmet abisini kaybettiğimizin haberi ile üzüldük. Son dönemlerinde rahatsızlığı sebebi ile İstanbul'da tedavi gören Ahmet Sağın, yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek 5 Nisan 2017 günü hayata gözlerini yumdu. Ağrı'da spor alanında yaptığı hizmetlerle kendisine Efsane Başkan lakabı takılmış, binlerce Ağrıspor taraftarının gönlünde taht kurmuştu. Cenazesi Merkez Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip vasiyeti üzerine anne ve babasının da mezarının bulunduğu sanayi Mezarlığına defnedilecektir. Merhum Ahmet Sağın'a yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesi gibi gördüğü tüm spor camiasına başsağlığı dileriz"denildi.

(AG-Y)



06.04.2017 08:57:50 TSI

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