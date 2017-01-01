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2017 yılının ilk İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

- Bilecik Valisi Süleyman Elban:

-"2017 yılı içinde 556 proje uygulanmakta"

- "Bu yıl için 320 milyon civarında bir ödenek tahsis edildi"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - 2017 yılının ikinci Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda Bilecik Valisi Süleyman Elban başkanlığında gerçekleşen toplantıya, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantısında açılış konuşması yapan Bilecik Valisi Süleyman Elban, gerçekleştirilen projeler hakkında genel bir bilgi verdi. Elban, "Toplantıda, yılın ilk 3 ayında yapılan ve bundan sonra yapılacak projeleri değerlendireceğiz. İlimizde 2017 yılı içinde 556 proje uygulanmakta. Bunun 300 tanesine hiç başlanmamış durumda. 25 adeti bitirilmiş, 52 adeti ise ihale aşamasında. 1 milyar 225 milyon civarında 550 adet projenin değeri. Bu yıl için 320 milyon civarında bir ödenek tahsis edildi. Şuana kadar bunun 36 milyon TL'si harcanmış durumda. Önümüzdeki 9 aylık döneme ilişkin ise şuana kadar gerçekleşmişlerin dışında değerlendirmeleri, öneri ve katkıları alacağız" dedi.



"Açık spor tesisinin tribün inşaatına başlayacağız"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 2017 yılı kapsamında planlanan projeler hakkında bilgi vererek, "2017 yılı projeleri çerçevesinde üniversite yerleşkemiz içine yapacağımız açık spor tesisinin tribün inşaatına başlayacağız. 2 bin 500 metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz laboratuvar projesinin 23 Martta ihalesini gerçekleştirdik. İhale sonucunda yer teslimi yapılarak inşaat aşamasına geçilmesi planlanıyor" dedi.



"9 projede çalışma yapmaktayız"

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Murat Olgun Armutlu, Bölge müdürlüklerince ildeki bin 580 km bölünmüş yol hakkında bilgi vererek, olduğuna değinerek, "Bilecik'te projelere baktığımız zaman toplam 9 projede çalışma yapmaktayız. Bunların 5 tanesi yol yapımı, 1 tanesi kavşak, diğerleri de köprü kavşak, bakım ve trafik hizmetleri olmak üzere toplam 9 projedir. Bunların toplamı da 174 milyon değerinde. Bugüne kadar 34 milyon kadar bir harcama yapıp 140 milyonluk da dönen projemiz var" dedi.



"Bilecik'in 4 milyon küp içme suyu potansiyeli var"

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü, Hayrettin Baysal, ildeki içme suyu potansiyeli hakkında bilgi vererek, "4 nokta Bilecik'in 4 milyon küp Biçme suyu potansiyeli var. Bilecik ili Ayvacık içme suyu gölettin den Bozüyük içme suyu olarak bunlar planlama aşamasında. Akçay göletini bitirdik. Akçay göletinin 1 milyon küpü içme suyu hissesi vardır. Tamamlanan su projelerimiz de 20 tanedir. Bilecik'in hissesine göre 16 tane baraj ve göletimiz var. Toplam bedelleri 278 milyon" dedi.



"Bilecik'te proje tutarlarımız 44 milyon 614 bin"

Devlet Demir Yolları 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz, Bilecik'te toplam proje tutarlarının 44 milyon 614 bin liralık olduğunu belirtti. Korkmaz, "Önceki yıllar ödeneğimiz 23 milyon 450 bin civarındaydı. Şu ana kadar 6 bin liralık bir harcamamız var. Buda nakli gerçekleşecek yüzde 1. Bu projede biten projemiz 1 tanedir. Devam eden projemiz ise 6 tanedir. İhale aşamasında 11 proje, genel müdürlüğümüzün takibinde de iki projemiz vardır" dedi.



"6 milyon 282 bin 209 lira yatırımımız var 2017 yılında Bilecik'e"

Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Vekili Duran Yaman, bölge müdürlükleri olarak il genelinde 2017 yılı itibariyle 2 yatırımlarının olduğunu belirterek, "Bir tanesi Bozüyük- Bilecik arası kar siperi yapılması diğeri ise; Bozüyük'ten Osmaneli'yle kadar servis yolu yapım projesi. Bunlar ihale aşamasındadır. Önümüzdeki aylarda da ihalesi yapılacak. Toplam 6 milyon 282 bin 209 lira yatırımımız var 2017 yılında Bilecik'e" dedi.



"Yatırımların toplam tutarı yaklaşık 18 milyon TL"

İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Murat Karaçam ise, Eskişehir Bölge Müdürlüğü dahilinde Bilecik ilinde 4 adet yatırımlarının olduğunu bu yatırımlarının toplam tutarının 18 milyon TL civarında olduğunu söyledi.



"Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Bilecik'e 10 adet proje"

Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Bilecik ili için 10 adet proje uygulaması yaptıklarını belirterek, "Proje toplam tutarımız 6 milyon 186 bin TL'dir. Önceki yıllar harcamamız 1 milyon 943 bin. Yıllık ödeneğimiz 4 milyon 442 bin. Dönem sonuna kadar yapmış olduğumuz harcamalar 1 milyon 943 bin. Parasal gerçekleştirmemiz yüzde 31'dir. Şuanda bütün projelerimiz devam etmektedir" dedi.



"Orman Bölge Müdürlüğünün 2017 yılında yapılacak 6 projesi var"

Orman Bölge Müdürü Arif Can, Bilecik ilinde 2017 yılı içerisinde yapılacak 6 tane projeleri olduğunu anlatarak, "Tabi biz arazi şartlarına açık yapıyoruz, dolayısıyla şuanda çok kayda değer bir çalışmamız yok ama tüm çalışmalarımız başladı. Bir sıkıntımız yok herhangi bir koordinasyonu gerektirecek de sorunumuz yok" dedi.



"Kınık çevresi tabiat parkı teslim aşamasında"

Orman ve Su İşleri 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut ise; 2017 yılında Bilecik'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Müdürlüğümüz yatırım programında şuanda Bilecik'te 3-4 tane işimiz görünüyor. Bunların iki tanesine kendi bütçemizle devam ediyoruz. Bunlardan birisi Kınık Çevresi Tabiat Parkı için tahsis edilen ödeneğimiz sonrası Kınık Çevresi Tabiat Parkı teslim aşamasında" dedi.



"Metristepe'deki tesisat bağlantı noktasındaki tesisatlar yapılıyor"

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 6. Bölge Müdürü Ahmet Özgür Aktaş, 2017 yılı yatırım programı hakkında bilgi vererek, "Bilecik ilindeki yatırımları henüz yatırılan paralar etüt grubunda. Yatırım faaliyetleri henüz başlamadı. Etüt çalışmaları devam ediyor. Metristepe'deki tesisat bağlantı noktasındaki tesisatlar yapılıyor. Aslında hep bir yatırım tek bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında Gölpazarı trafo yapımı yatırımımız grubunda. Bunun da ihale öncesi hazırlıkları etüt yatırım programına alınması" dedi.



"Sayısal kadastro harita alt yapı yenileniyor"

Eskişehir Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, 2017'de Bilecik'e 3 adet yatırım projeleri olduğunu anlatarak, "Bizim 3 adet yatırım programlarıyla ilişkilendirilmiş projelerimiz var. Sayısal kadastro harita alt yapı yenileme işi. Bunlar henüz ihale süresinde devam etmekte. Dolayısıyla bunların maliyetleri henüz koyulmadı. Kesinleştirildikten sonra bize bildiriliyor" dedi.

Son olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, koordinasyon gündemine getirecek bir konularının olmadığı söyledi.

(CKT-Y)



06.04.2017 09:09:13 TSI

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