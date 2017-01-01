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Öğrenciler hedefi 12'den vurmak için yarıştı

- Kahramanmaraş'ta okçuluk turnuvası coşkusu yaşandı



(Fotoğraflı)



Çağrı Solak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen okçuluk branşı il birinciliği turnuvasında öğrenciler hedefi 12'den vurmak için kıyasıya yarıştı.

Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde başlatılan turnuva 12 Şubat Stadyumunda gerçekleştirildi. Okçuluk müsabakaları hakkında bilgi veren Spor İl Müdürü Kabakcı, ''İlimizde 26 olan antre edilen Spor branşı sayısını 40 a çıkardık. Son olarak Olimpik bir branş olan okçuluğu ilimizde hayata geçiriyoruz. Sporcularımıza antrenman yapabilmeleri için havalı silahlar atış poligonu içerisinde bir alan açtık. İlerleyen yıllarda gençlerimizin ve velilerimizin ilgisi ile başarıların gelmesini okçuluğun ilerlemesi bekliyoruz. Bu gün burada bu gençlerimiz ve antrenörümüz ile okçulukta ilk yerel turnuvamızla start verdik. İlimiz gençliği için hayırlı olmasını temenni ediyorum'' dedi.

Turnuva sonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Büyükşehir Belediye Gençlik Spor Şube Müdürü Hamdi Bozdağ sporcuların Kupa ve madalyalarını takdim ettiler. Ayrıca İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı alanda hazır bulunan olimpik standart ok ve geleneksel ok ile atış gerçekleştirdi.

Küçükler kategorisinde Hacı Bayramı Veli İmam Hatip Orta Okulu öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışlar sonunda sporcuların sıralaması şu şekilde oluştu;

1. Eyüp Ceren

2. Ali Mansur Akbulut

3. Yunus Emre Deniz

4. Ahmet Arslan

Yıldızlar Kategorisinde ise Sergentepe Orta Okulu öğrencileri arasında yapılan yarışlar sonrası sıralama şu şekilde oluştu:

1. Yunus Emre İspir

2. Mahmut İhsan Pak

3. Ömer Faruk İşbilir

Minikler kategorisinde Hayru Nisa Gül Ateş rakibi olmadığı için kategorisinde birinci oldu.

(CGR-Y)



06.04.2017 09:13:58 TSI

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