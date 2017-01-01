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MHP Başkan'ı Özgün Besni'den yüzde 70 oy beklediğini söyledi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, Besni ilçesinde esnafı ziyaret ederek, Besni'de 'Evet' oyunun büyük çoğunlukla çıkacağını ifade etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP Besni İlçe Başkanı Hamdi Arslan ve partililerle birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnafı ziyaret ederek referandum hakkında bilgiler verdi.

Besni'de yaptıkları esnaf gezisinden olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Başkan Özgün, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz, 16 Nisan'da mutlaka oy kullansınlar. Biz değişen 18 maddeye evet diyoruz. 16 Nisan'da evet çıkarsa, çıkan evete dayalı kanunlar 2019 yılında yapılacak. 2019'da Milliyetçi Hareket Partisi de kendi cumhurbaşkanı adayını çıkaracaktır. Biz kendi adayımıza oy vereceğiz. 2019 yılındaki Cumhurbaşkanı seçiminde mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan çıkarsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak boynumuz kıldan incedir. Milletin vereceği karara, sandıktan çıkan sonuca saygılıyız.

Esnaf ve vatandaşlarımıza yaptığımız ziyaretlerimizde edindiğimiz sonuç, hepsinin de evete meyilli olduğudur. Adıyaman ve ilçelerle beraber 16 Nisan'da yüzde 70 oy çıkacağını ümit ediyoruz. Hatta Adıyaman merkezde de Türkiye'deki iller nüfusuna göre birincilik bekliyoruz. Hayır diyen MHP'li kardeşlerimizde var. Bizim için evet diyen kadar, hayır diyende değerlidir" dedi.

"Hayır oyu verenlerde bizim kardeşimizdir" diyen Özgün, "16 Nisan'dan sonra o kardeşlerimizle sırt sırta, omuz omuza bu davaya hizmet edeceğiz. Bir bölünme söz konusu değildir. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin en köklü partisidir. Bölünmez, bölünemez, bölemezler. Buna hiç kimsenin gücü yetmez, öyle bir durumda görmüyoruz. 16 Nisan'da Besni'den yüzde 70 oy bekliyoruz" diye konuştu.

(RK-AOA-Y)



06.04.2017 13:07:18 TSI

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