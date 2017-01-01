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Çocuk Trafik Eğitim Parkında çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediyesi'nin yapımını tamamlamak üzere olduğu Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda yayaların ve araç kullanıcılarının güvenliğini sağlayacak trafik işaret, yön ve uyarı levhalarının montajı yapılıyor.

Başiskele Belediyesinin çocuklar için yaptırdığı Çocuk Trafik Eğitim Parkında çalışmalar devam ediyor. Başiskele'nin şanslı çocukları bu parkta hem eğlenecek hem de eğitim alacak. Başiskele Belediyesi çocukların trafik konusunda daha bilgili ve bilinçli yetişmelerine katkı sağlamak için Barbaros Mahallesi'nde bir süre önce yapımına başladığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı hizmete açmak için son çalışmalarını yapıyor.

7 bin metrekarelik Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar akülü arabalarla trafik kuralları konusunda ders alarak bilinçlendirilecek.

(KK-RFK-Y)



06.04.2017 13:08:47 TSI

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