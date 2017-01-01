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Trafo yazıların gençler temizledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, elektrik trafosu üzerine yazılan yazılar mahalleli gençler tarafından temizleniyor.

Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu önündeki Belediye'ye ait parkın içinde bulunan elektrik trafosunun duvarlarındaki yazıları, mahallenin gençleri boyayarak temizledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yaptırılan parkın içinde bulunan trafonun duvarlarına rastgele yazılan yazılara tahammül edemeyen mahallenin gençleri, aralarında topladıkları para ile aldıkları boya ve fırçalarla yazıların üzerini kapatarak temiz bir görünüme kavuşmasını sağladı.

Gece geç saatlerde ellerindeki fırçalarla trafoyu boyayan gençlerin bu örnek davranışları mahalle sakinleri tarafından takdir topladı. Duruma oldukça sevinen mahalle sakinleri, "Çevreyi kirletip kamunun ortak mallarına zarar verecek kadar ahlaksız gençleri gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Ancak mahallemizin gençlerinin bu duruma sessiz kalmayıp cep harçlıkları ile aldıkları boyalarla bu çirkinliği kapamaları hepimizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandılar.

(CK-AOA-Y)



06.04.2017 13:09:16 TSI

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