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Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te, Sağlıklı Dişler Sağlıklı Nesiller Projesi kapsamında Aslanbey İlkokulunda Boyama kitabı ve aile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani , İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Okul idarecilerinin katıldığı etkinlikte, Diş hekimleri tarafından''Ağız ve Diş Sağlığı'' konusunda minik öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gönderilen boyama kitabı, diş bakım seti ve aile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Sağlıklı yaşam aracı okul bahçesinde stant açarak, diş maketi üzerinde ağız ve diş bakımı konusunda bilgilendirme konulu çizgi film izletildi.

İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Yaşamı doğrudan tehdit etmediğinden genellikle önemsenmeyen diş ve diş eti hastalıkları Türkiye'nin en sık rastlanan sağlık sorunlarından birisi olduğunu söyledi.

(MAD-AOA-Y)



06.04.2017 13:11:26 TSI

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