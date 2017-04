YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Engelleri aştılar, başarıya doymuyorlar

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Acar ve Boccia Takımı, 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye 3. Boccia Şampiyonasında sergiledikleri başarılı performansları ile Kartepe'ye Türkiye Şampiyonu olarak döndüler.

Boccia Türkiye Şampiyonları Kartepe'ye döner dönmez Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i ziyaret ederek, her zaman yanlarında ve destekçileri olan Başkan Üzülmez ile mutluluklarını paylaştılar.

Engellilerin ve sporcuların her daim destekçisi olan Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, yoğun çalışma temposu arasında kendisini ziyarete gelen engelli sporcuların başarıları ve sevgileri ile enerji depoladı. En az onlar kadar mutlu olduğunu ifade eden Başkan Üzülmez, "Kartepe Engelliler Derneği Başkanımız Yavuz Acar takımıyla birlikte Kartepemize Boccia Türkiye Şampiyonluğu getirerek bizleri gururlandırdı. Onlara engelli demek bile doğru değil. Özel gereksinimli kardeşlerimiz sadece. Çünkü onların sevgi, hoşgörü, özgüven, cesaret, dürüstlük, azim, mücadele ve başarı için güçlü, engelsiz yürekleri var. Onların umutlarına, hayallerine giden yolda, yanlarında daha güçlü durabilmek, daha çok destek verebilmek için şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kendisini ziyaret eden sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Üzülmez'e takımı adına desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Kartepe Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Acar da, " Basari azim gerektirir, azim ise irade. Bazi hedefIer, basarısız oImaya da deger. Gercek basari, basarisiz oIma korkusunu yenebiImektir. Biz de inandık , çalıştık ve başardık. En başta tüm sporcularıma , bize güvenen Başkanımıza ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

23-25 Mart tarihlerinde Alanya da yapılan Özel Sporcular 1.Bölge Yüzme Şampiyonasından kendi kategorilerinde Türkiye Birinciliği ile dönen Köseköy Rehabilitasyon Merkezi'nin sporcu gençleri Ömrüm Utku Erdoğan ve Varol Vasilica da, ayaklarının tozuyla madalyaları, antrenörleri ve kurum müdürleri ile birlikte Başkan Üzülmez'i makamında ziyaret etti. Başarılı sporcuları tek tek öpüp kutlayan Başkan Üzülmez, milli sporcuların antrenman çalışmaları ve dersleri ile ilgili de hocalarından detaylı bilgi aldı.

Genç ve yetenekli özel sporcuların sevinci ve sinerjisi ile çok mutlu olduğunu belirten Başkan Üzülmez de, "Bu çocuklarımız; dünyada varolan kötülüğün yanında iyiliği temsil eden, umudumuzu yeşerten Köseköy Rehabilitasyon Merkezimizin başarılı gençleri.Kazandıkları madalyaların haklı gururunu yaşıyorlar ve sevinçlerini de bizimle paylaşıyorlar. Serbest Yüzme de Türkiye Birincilikleri ve nice dereceleri var. Bizim gurur kaynağımız ve daha çok çalışma azmimiz oldukları için her birine, ailelerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Devletimizin imkanları ile özel eğitim ve rehabilitasyon gören pırıl pırıl gençlerimizin başarılarının ve mutluluklarının devamı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz " dedi. Ziyaret Başkan Üzülmez'in genç sporculara çeşitli hediyeler vermesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

06.04.2017 13:11:52 TSI

