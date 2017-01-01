YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3-4 Nisan 2017 tarihlerinde ilimiz genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 2 kilo 900 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi, 332 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olaylar ile ilgili 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir" denildi.

(FT-MSA-Y)



06.04.2017 13:14:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER