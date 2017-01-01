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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:06
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA)  Hakkari'de uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini engellemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3-4 Nisan 2017 tarihlerinde ilimiz genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 2 kilo 900 gram ağırlığında Metamfetamin maddesi, 332 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Olaylar ile ilgili 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir" denildi.
(FT-MSA-Y)

06.04.2017 13:14:06 TSI
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