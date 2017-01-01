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'Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor' projesi tanıtımı yapıldı



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KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, Selçuk Üniversitesi (SÜ) ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın (MEVKA) desteğiyle hazırlanan paket turlar SÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karaman tarafından tanıtıldı.

MEVKA, SÜ Turizm Fakültesi, Seydişehir Belediyesi, paydaşları ile 'paket tur' haline getirilen Seydişehir'in turizmi Seydişehir protokolü ve işletme sahipleri ile paylaşıldı. 'Seydişehir ve Çevresi Turlarla Zenginleşiyor' projesi kapsamında paket turlar haline getirilen turizm değerleri daha etkin bir şekilde yerli ve yabancı turistlere sunulacak. Hazırlanan paket turların tanıtımı için gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, SÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Karaman, MEVKA Uzmanı Gürbüz Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, SGK Seydişehir Müdürü Zafer Demiray, İlçe Gençlik Spor Hizmetleri Müdürü Soner Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, STK Başkanları ve işletmeciler katıldı.

Konya bölgesi içerisinde Seydişehir'in stratejik bir ilçe olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "İlçemiz Ankara,Konya,Antalya güzergahlarında, Akdeniz iklimi ve kırsal iklime sahip olan stratejik bir bölge. İlçemizde gerek turizm, gerek sanayi, gerek tarım alanında karma olan bir yaşam tarzı sürdürülmektedir. Son zamanlarda yaptığımız çalışmalarda özellikle termal turizm alanındaki faaliyetler ilçemizi daha üst bir noktaya taşıdı. Ancak bunun daha etkin hale getirilmesi ve duyurulması özellikle Antalya gibi turizm merkezi olan yerlere gelen yerli ve yabancı turistlere ilçemizi de ziyaret ettirilmesi sağlanmalıdır" dedi.

MEVKA ve Selçuk Üniversitesi destekli bir proje hazırlandığını kaydeden Başkan Tutal, "Hazırlanan projemizle ilgili 9 bin 500 'e yakın TÜRSAB kuruluşuna mail yoluyla Seydişehir'in tarihi ve turistik mekanları duyuruldu. 9 bine yakın bir sayıda broşürle ilçenin tanıtımı bu proje kapsamı içinde yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Tabela eksiklikleri proje kapsamı içerisinde gideriliyor. İlçemizin daha fazla tanıtılması hedefimizdir. Bu noktada biz Seydişehir Belediyesi olarak gayret ediyoruz. Seydişehirli kardeşlerimizin de bu noktada desteklerini bekliyoruz. Bu tür çalışmalarımızın ilçemize bölgemize güzellikler getirmesinin diliyorum" diye konuştu.

Paket tur programlarının tanıtımı için bir sunum gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdullah Karaman, "Seydişehir tarihi, turistik ve doğal güzellikleri gibi hususlarda çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerlerin daha iyi tanıtılması için güzel bir çalışma yürütülerek farklı içeriklerde 15 paket tur programı hazırlandı. Hazırladığımız paket tur programları ile Seydişehir'i tanıtarak önemli bir hareketlenme olacak ve daha etkin tanıtımı yapılacak" dedi.

(US-AH-Y)



06.04.2017 13:16:28 TSI

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