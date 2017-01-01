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Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 8 şahıs tutuklandı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep genelinde yapılan operasyonlarda hırsızlık şüphelisi 8 kişi yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 4 işyeri 3 ikamet, 4 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 11 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 18 şüpheli şahıstan 10'u yakalandı.

Şüphelilerden 4'ünün cezaevinde olduğu tespit edilirken firari oldukları tespit edilen 4 şahısla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep il Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yola çıkılarak yapılan çalışmalarda 4 İşyeri, 3 İkamet, 2 Otodan tüp hırsızlığı, 1 Otodan plaka hırsızlığı ve 1 Oto hırsızlığı olmak üzere toplam 11 olay ile ilgili olarak, olaylara karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli şahıstan 10'u görevlilerimizin yapmış olduğu çalışmalarda yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan 4'nün başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları tespit edildi. Firar olan 4 şahıs ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Yakalanarak adli makamlara sevk edilen 10 şahıstan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi" ifadeleri yer aldı.

(AOA-Y)



06.04.2017 13:17:09 TSI

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