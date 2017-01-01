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"Dünya Sanat Günü" sergisi

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:09
"Dünya Sanat Günü" sergisi
"Dünya Sanat Günü" sergisi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği, "Dünya Sanat Günü" dolayısıyla resim sergisi açtı.
Nilüfer Halk Evi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediyesi olarak sanatın bütün dallarının, toplumun her kesimine ulaşması için çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Danışmanı Dr. Sibel Özer, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Özer, "Çok özel çalışmalar var bu sergide. Bütün Nilüferlileri bu sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.
Bursa Güzel Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Eczacı Nilgün Solakozlu da daima sanatın ve sanatçının yanında olan Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.
Derneğin 27 üyesinin yaptığı 47 eserin yer aldığı sergi 9 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.
(MŞ)

06.04.2017 13:17:27 TSI
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