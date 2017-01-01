ürkiye Belediyeler Birliği, Akharım beldesine itfaiye aracı hibe etti

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Türkiye Belediyeler Birliği, Akharım beldesine itfaiye aracı hibe etti



(Fotoğraflı)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesine itfaiye aracı hibe edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, alınan itfaiye aracının sadece Akharım'da değil çevre belde ve köylere de hizmet vereceğini aktararak, "Beldemizin itfaiye aracına ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Akharım dahil civarımızda büyük köyler var, ihtiyaç halinde en yakın müdahaleyi Akharım itfaiyesi yapacak. Bu araç için müracaatımız vardı Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu ve milletvekilimiz sayın Ali Özkaya'nın yardımları ve destekleri ile Türkiye Belediyeler Birliği beldemize bu itfaiye aracını hibe etti her keze teşekkür ediyorum ''Dedi.

(AB-GC-



06.04.2017 13:18:02 TSI

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