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Deligöz, "Yeni Anayasayı anlatmak için çalınmadık kapı bırakmayacağız"

- AK Parti Erzurum Milletvekili Deligöz'den İHA'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret etti. 16 Nisanda yapılacak olan referandum çalışmaları hakkında bilgiler veren Milletvekili Deligöz, "Yeni Anayasayı anlatmak için çalınmadık kapı bırakmayacağız. Önümüzdeki referandum bugüne kadar yapılan tüm halk oylamalarının tümünden daha önemlidir. Gecemizi gündüzümüze katarak Yeni Anayasayı anlatmak için ziyaret etmediğimiz yer kalmayacak" dedi.

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek Orhan Deligöz'e teşekkür etti.

(SK-AT-Y)



06.04.2017 13:19:07 TSI

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