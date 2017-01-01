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Vali Zorluoğlu, muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelenin süreceğini belirten Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, bu mücadelelerde muhtarların üzerine çok önemli görevler düştüğünü dile getirdi.

Vali Murat Zorluoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle, köy ve beldelerden 198 muhtarın yer aldığı toplantıda Vali Zorluoğlu'na, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Özay Eryürek ve kamu kurum müdürleri de katıldı.

Türkiye'nin 2015 yazından itibaren yeniden ciddi bir terör tehdidiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu,"Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK terör örgütü mensupları ve onların sempatizanları tarafından bazı illerimizin sokaklarının ne hale getirildiğini hepimiz hatırlıyoruz. Bunun üzerine askerimiz ve jandarma personelimiz kırsal alanda yaz kış demeden destansı bir mücadele veriyor" dedi.

Bütün hedeflerinin dağlarda, ovalarda, ilçe, köy ve şehirlerde tek terörist kalmayıncaya kadar mücadele etmek olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu," Terörle mücadelede muhtarlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Zaman zaman ilimizde de terör hadiseleri meydana geliyor, muhtarlarımızın bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Köylerde ve mezralarda oluşabilecek şüpheli durumları vakit geçirmeksizin yetkili güvenlik birimiyle paylaşması gerekiyor" diye konuştu.

Daha sonra Vali Zorluoğlu, il genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendirdi.Muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

(YÖ-HİV-Y)



06.04.2017 13:19:13 TSI

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