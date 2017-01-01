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Başharık ve Hasanvarol mahallelerinin içme suyu altyapısı yenilendi



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, merkez mahallerde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Başarık ve Hasan varol Mahallesinde yapılan Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları tamamlandı.

"8 Bin 620 Metre içme suyu hat çalışması yapıldı"

Yapılan çalışmaları değerlendiren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Başarık ve Hasan varol Mahallesinde maliyeti 2 milyon TL olan 8 bin 620 metrelik içme suyu Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yapılan çalışmalarda uzun ömürlü duktil boruların kullanıldığını söyledi.

Dr. Özdemir, "Malatya genelinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımız devam ediyor. Başarık - Hasan varol (DMA) hattı çalışmalarımız tamamlandı. Her iki mahallemizde maliyeti 2 milyon TL olan 8 bin 620 metrelik hat çalışmasının yanı sıra 1 adet debimetre odası ve 770 adet abone bağlantı çalışması gerçekleştirdik. Böylelikle vatandaşlarımız yeni nesil borularımızla tamamen güvenilir bir şekilde suya kavuşmuş olacaklar. İl sınırlarımız içinde bulunan tüm bölgelerimizin sağlam bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Malatya'mız ölçülebilir bir içme suyu alt yapısına kavuşmuş olacak" diye konuştu.

(MT-AOA-Y)



06.04.2017 13:19:34 TSI

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