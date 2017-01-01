ÇSGB Müsteşar Yardımcısı Dr. Ayrım Ağrı'da
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Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.
Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven'den "İstihdamda Milli Seferberlik" kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ağrı İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım, Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven ile birlikte Güven'den "İstihdamda Milli Seferberlik" kapsamında Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan'ı, kentteki esnafı, Çimento Fabrikası, özel hastane, petrol şirketi sahibi Cemal Can'ı ve Doğubayazıt ilçesinde vergi rekortmeni Salih Avcı'yı ziyaret ederek istihdam teşvikleri anlattı.
(AG-AT-Y)
06.04.2017 13:20:23 TSI
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