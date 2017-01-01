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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Revi: "15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız"

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:13
Başkan Revi: "15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız"
Başkan Revi: "15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar ile birlikte referandum çalışmalarına devam ediyor.
AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Revi ve Bayraktar sonrasında Memur Sen Trabzon Şubesi ve Makine Mühendisleri Trabzon Şubesine ziyarette bulundu. Akçaabat'ta teşkilat mensuplarına hitap eden Başkan Revi, mevcut sistemdeki çift başlılığa vurgu yaptı. Revi, "Bir defa çift başlılık var. Hatırlıyorsunuz değil mi Sezer-Ecevit kavgasını? Ne yaptı Cumhurbaşkanı? Başbakana anayasa kitabını fırlattı. Gecesine ekonomik kriz çıktı, ülke perişan oldu. Sonra 15 yıl boyunca önümüze çıkarılan sayısız engel var. 367 icadı çıkardılar. Partimize kapatma davası bile açtılar. Hukuk sistemini siyasete ayar çekmek için kullanmaya kalkıştılar. Millet bunları unutmaz. Sonra bürokratik hantallık var. İşleri ne kadar hızlandırsan da bir yere kadar" dedi.
15 yılda yaptıklarını 5 yılda yapacaklarını ifade eden Başkan Revi, "Bakmayın, 15 yılda Türkiye'yi üç kat büyüttük, ama bunu yaparken neler çektik, ne zorlukları geride bıraktık. Şimdi tıkır tıkır işleyen bir yönetim sistemimiz olacak. 15 yılda yaptığımızı 5 yılda yapacağız. Türkiye'nin hızına hız, gücüne güç katacağız" diye konuştu.
Rejimin değişip tek adamlığın geleceği iddialarına da cevap veren Revi, "Bu milletin demokratik iradesine, demokrasi bilincine tek adamlık falan sökmez. Bu millet hakkını 71 yıldır sandıkta arıyor çatır çatır. Ne dedik zamanında? Sandık her şeydir. Bu millet kendisine tepeden bakmaya, zorla bir gömlek giydirmeye, kendi bildiğini okumaya kalkışana öyle bir demokrasi tokadı atar ki sandıkta, o kişi bir daha kendisine gelemez. Bak, bu millet o tokadı 1950'de CHP'ye öyle bir attı ki CHP bir daha kendine gelemedi" şeklinde konuştu.
"Bu millet kimi nereye çıkaracağını, kimi nerede tutacağını çok iyi bilir" diyen Revi, "Hiç merak etmesinler. Kalbinde Allah korkusu ve millet sevdası olandan tek adam olmaz. Sandıkta yüzde 50'nin üzerinde oy alıp meşru yoldan iktidara gelen, on milyonlarca seçmenin oyunu almış, güvenini kazanmış olandan tek adam olmaz. Meclisin ve bizzat milletin denetlediği birinden tek adam olmaz. Üstüne üstlük, mevcut sistemde Cumhurbaşkanı hem yetkili hem sorumsuz değil mi? Bu iyi bir şey mi? Yeni sistemde Cumhurbaşkanı artık yetkili olduğu kadar, sorumlu da olacak. Meclise karşı cezai sorumluluk, millete karşı siyasi sorumluluk taşıyacak. Yeni sistemin güzelliği burada. Buradan tek adam çıkar mı? Çıkmaz" dedi.
(OK-ÖS-Y)

06.04.2017 13:20:51 TSI
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