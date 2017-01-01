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Kars Lojistik Merkez'e kavuşuyor

- Kars Lojistik Merkez'in temeli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atılıyor



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Lojistik Merkezi'nin temeli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından 7 Nisan 2017 Cuma günü Kars Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yanındaki alanda düzenlenen törenle atılacak.

Proje ve ihale süreçleri tamamlanan Kars Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi yanındaki 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak.

Yüklenici firma ile 94 milyon 300 bin TL. bedelle imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilecek lojistik merkezin içerisinde toplam 16 kilometre uzunluğunda 27 adet demiryolu hattı inşa edilecek. Demiryolu ünitelerinin yanı sıra her türlü idari ve sosyal donatıların bulunduğu Lojistik Merkez'in ulusal demiryolu bağlantısı, inşa edilecek 6,2 kilometrelik iltisak hattı ile sağlanacak.

Kars Lojistik Merkezi, Sivas'ta Yüksek Hızlı Tren hattı ile bütünleşecek Kars- Sivas hızlı tren hattı ve bu yıl içinde hizmete açılacak Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla bölgenin ve Kafkasların lojistik üssü adayı olacak.

Yıllık 412 bin ton taşıma kapasitesi ve 175 bin metrekare konteyner stok alanına sahip Kars Lojistik Merkezi projesi tamamlandığında yaklaşık 500 kişi istihdam edecek.

"7 Adet Lojistik Merkez hizmete açıldı"

Öte yandan Türkiye'de 20 noktada yapımı planlanan lojistik merkezlerden bugüne kadar; Samsun(Gelemen), İstanbul(Halkalı), Eskişehir(Hasanbey), Denizli (Kaklık), Kocaeli (Köseköy), Uşak ve Balıkesir (Gökköy) olmak üzere 7 adet lojistik merkez hizmete açıldı. Diğerler lojistik merkezlerin inşa, proje, ihale ve kamulaştırma süreçleri devam ediyor.

(IÇ-AT-Y)



06.04.2017 13:22:20 TSI

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