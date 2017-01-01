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Evde sağlık hizmeti alan 8 bin 464 hastaya ulaşıldı



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 2016 yılından bu zamana kadar 8 bin 464 hastaya ulaşıldığını, aktif hasta sayısının ise 4 bin 218 olduğunu söyledi.

Yaşlı, yatağa bağımlı, özürlü, kanser ya da kas hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları yüzünden evde bakım hizmeti alan hastalar, evlerinde ziyaret edildi.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Tekin Balcı, 19 Mayıs ilçesinde evde sağlık hizmeti alan vatandaşları ziyaret ettiler.

Ziyaretler ve hasta bakım hizmetleri hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu şunları söyledi: "Halk Sağlığı Müdürlüğü ve koordinasyonundaki hastaneler 14 H Tipi Evde Sağlık Hizmeti Birimi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri 3 D Tipi Evde Sağlık Hizmeti Birimi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı 11 T Tipi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak 28 birim ile hizmet vermekteyiz. Toplamda 95 personel ile hizmet vermekte olan Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü T Tipi Evde Sağlık Hizmetleri birimlerimizden 2016 itibariyle hizmet alan 4 bin 218 aktif hasta bulunmakta olup, toplamda 8 bin 464 hastaya ulaşılmıştır. Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü T Tipi Evde Sağlık Hizmetleri birimleri tarafından 6 nakil aracı ile 3 bin 352 hasta nakili, 15 kiralık araç ile 21 bin 893 hasta ziyareti, H ve D Tipi birimler tarafından bin 69 hasta ziyareti gerçekleştirilmiştir. Özellikle yaşlı, yatağa bağımlı, özürlü, kanser ya da kas hastalıkları gibi kronik rahatsızlığı olanların evde bakılmasını öngören uygulama, hastanelerde artan enfeksiyona karşı da tedbir niteliği taşıyor. Amacımız kaliteyi yakalamak ve kalıcı olarak sürdürebilmek. Bu hizmetin devamlılığı bizim için çok önemli. Evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan gerçek hastaları ön plana alıyoruz. Ekiplerimiz hastanın evde sağlık hizmeti alıp alamayacağını sorguluyor. Kriterler uygunsa bundan faydalandırıyoruz. Bu hizmet önümüzdeki süreçte gelişerek ve artarak devam edecek."

(ED-SLH-Y)



06.04.2017 13:26:27 TSI

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