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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik bahara binlerce çiçek ve ağaçla girecek

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:19
Bilecik bahara binlerce çiçek ve ağaçla girecek
Bilecik bahara binlerce çiçek ve ağaçla girecek

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ilkbahar çalışmaları kapsamında şehrin birçok noktasına dikilecek olan binlerce çiçekle şehir güzelleştiriliyor.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ile Bilecik'in var olan yeşillik ve güzelliğini arttırarak şehri süslemeye devam ediyor. Her mevsime ilişkin şehirde düzenleme ve yenileme çalışmasını yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilkbahar çalışmaları kapsamında Pelitözü Gölpark başta olmak üzere, Tarihi Saat Kulesi ve orta refüjlerin çevresinde çiçek dikim çalışmalarını sürdürüyor. Bilecik'in birçok noktasını binlerce çiçek ve yeni fidan ile buluşturan Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri diktikleri lale, bodur top kadife, ateş çiçeği ve petunya çiçekleri ile şehri güzelleştiriyor.
(CKT-DA-Y)

06.04.2017 13:26:36 TSI
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