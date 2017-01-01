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Yunuseli yolunda trafik düzenlemesi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yunuseli Bulvarı bölünmüş yol çalışmaları kapsamında trafik yeniden düzenlendi.

Yunuseli yönünden gelen araç trafiği yeni yapılan yol güzergahından sağlanacak ve Yakın Çevre yoluna bağlantı yapılacak. Yakın Çevre Yolu'ndan Yunuseli yönüne gidiş kanal kenarında yeni yapılan yol güzergahından sağlanacak. Yakın Çevre Yolu'ndan Hürriyet'e gidecek araç trafiği Acemler Kavşağı'na yönlendirilerek İzmir yolu Soğukkuyu Caddesi bağlantısını kullanarak Soğukkuyu ve Hürriyet Mahallesi'ne ulaşım sağlanacak. Hürriyet yönünden gelen araç trafiği Soğukkuyu sinyalize kavşağı kesiminden Yakın Çevre Yolu ve şehir merkezi istikametine kesintisiz ulaşım sağlanacak.

(MŞ)



06.04.2017 13:26:38 TSI

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