YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor

Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan bölgenin en büyük gençlik merkezi projesinin tesis alanı devir teslim töreni gerçekleşti.

Ak Parti Muğla Milletvekli Nihat Öztürk ve Hasan Özyer'in girişimleri sonucu Beldibi Mahallesi'nde bulunan ve bir kısmı daha önceden Gençlik ve Spor bakanlığına tahsis edilen spor kompleksi yapılacak olan arazinin tamamının devir teslim töreni spor sahasında yapıldı. Yapılan devirle 16 bin 682 metre karelik arazi üzerinde 15 milyon liraya mal olacak ve 16 ayda tamamlanması planlanan gençlik merkezi ve spor kompleksinin imzaları atıldı.

Ak Parti Muğla Millet Vekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Orman Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan İl Başkanı Kadem Mete, arazinin bir kısmının devrinin daha önceden yapıldığını ancak yapılması planlanan büyük komplek için biraz daha alana ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu durumla alakalı olarak bir çok kez sayın bakanımız ile görüştük. Geçtiğimiz günlerde de Bakanımızın Muğla ziyareti kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde de bu alanın sözünü aldık. Nihayet bugünde devir teslim imzalarını atarak, alanda çalışmalara başlayacağız. Orman ve Su işleri bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yapılan devir teslim sonrası burada içerisinde antrenman sahaları da dahil olmak üzere 3 bin kişilik bir kapalı spor salonu, Bir futbol stadyumu, eğitim verilecek düzeyde geniş çaplı bir gençlik merkezi ve tenis kortları yer alacak."



Mete, yapılacak olan gençlik merkezi ile gençliğin kahve köşeleri ve pek çok uygunsuz yerden kurtarılacağını söyledi. Mete "Gençlerimiz yapılacak olan bu kompleks ile sokaklardan uzak duracak. Spora ve eğitime eğilecekler" dedi.



Devir teslim toplantısında konuşan Ak Parti Muğla Millet Vekili Nihat Öztürk, bugün yapılan bu devir teslim töreninin birlik olmanın bir başarısı olduğunu belirtti. Öztürk "Benim il başkanlığım dönemimde başlayan bu uzun sürecin bugün bu noktaya gelebilmiş olması Marmaris adına çok sevindirici bir durum. Bu tesis sayesinde spor kenti denilen Marmaris gerçek anlamda spor kenti olarak anılmaya başlanacak" dedi.



Öztürk, Marmaris adına bu projenin büyük bir adım olduğunu ancak bir adım daha ilerisinde bir proje olan Marmaris'e yakışan bir devlet hastanesi projesi odlunu belirterek, Spor kompleksi alanının hemen yanında bulunan araziye yapılması planlanan devlet hastanesi projesinin 8 Nisan da ihaleye çıkartıldığını söyledi.

(VE-MB-Y)



06.04.2017 13:27:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER