06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:20
Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor
Marmaris Gençlik Merkezi projesi hayata geçiyor

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılması planlanan bölgenin en büyük gençlik merkezi projesinin tesis alanı devir teslim töreni gerçekleşti.
Ak Parti Muğla Milletvekli Nihat Öztürk ve Hasan Özyer'in girişimleri sonucu Beldibi Mahallesi'nde bulunan ve bir kısmı daha önceden Gençlik ve Spor bakanlığına tahsis edilen spor kompleksi yapılacak olan arazinin tamamının devir teslim töreni spor sahasında yapıldı. Yapılan devirle 16 bin 682 metre karelik arazi üzerinde 15 milyon liraya mal olacak ve 16 ayda tamamlanması planlanan gençlik merkezi ve spor kompleksinin imzaları atıldı.
Ak Parti Muğla Millet Vekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Orman Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşan İl Başkanı Kadem Mete, arazinin bir kısmının devrinin daha önceden yapıldığını ancak yapılması planlanan büyük komplek için biraz daha alana ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Bu durumla alakalı olarak bir çok kez sayın bakanımız ile görüştük. Geçtiğimiz günlerde de Bakanımızın Muğla ziyareti kapsamında yaptığımız görüşmeler neticesinde de bu alanın sözünü aldık. Nihayet bugünde devir teslim imzalarını atarak, alanda çalışmalara başlayacağız. Orman ve Su işleri bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yapılan devir teslim sonrası burada içerisinde antrenman sahaları da dahil olmak üzere 3 bin kişilik bir kapalı spor salonu, Bir futbol stadyumu, eğitim verilecek düzeyde geniş çaplı bir gençlik merkezi ve tenis kortları yer alacak."

Mete, yapılacak olan gençlik merkezi ile gençliğin kahve köşeleri ve pek çok uygunsuz yerden kurtarılacağını söyledi. Mete "Gençlerimiz yapılacak olan bu kompleks ile sokaklardan uzak duracak. Spora ve eğitime eğilecekler" dedi.

Devir teslim toplantısında konuşan Ak Parti Muğla Millet Vekili Nihat Öztürk, bugün yapılan bu devir teslim töreninin birlik olmanın bir başarısı olduğunu belirtti. Öztürk "Benim il başkanlığım dönemimde başlayan bu uzun sürecin bugün bu noktaya gelebilmiş olması Marmaris adına çok sevindirici bir durum. Bu tesis sayesinde spor kenti denilen Marmaris gerçek anlamda spor kenti olarak anılmaya başlanacak" dedi.

Öztürk, Marmaris adına bu projenin büyük bir adım olduğunu ancak bir adım daha ilerisinde bir proje olan Marmaris'e yakışan bir devlet hastanesi projesi odlunu belirterek, Spor kompleksi alanının hemen yanında bulunan araziye yapılması planlanan devlet hastanesi projesinin 8 Nisan da ihaleye çıkartıldığını söyledi.
(VE-MB-Y)

06.04.2017 13:27:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da cip uçuruma devrildi: 2 yaralı
YEREL

MUĞLA'DA CİP UÇURUMA DEVRİLDİ: 2 YARALI
&quot;15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi&quot; Konferansı
YEREL

"15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ" KONFERANSI
'15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi' konferansına katılan Muğla Valisi Amir Çiçek;
YEREL

'15 TEMMUZ DEMOKRASİ MÜCADELESİ' KONFERANSINA KATILAN MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK;
&quot;Tıbbi ve Aromatik Bitkileri&quot; paneli
YEREL

"TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ" PANELİ

Çanakkale ruhunu Bodrum'a taşıdılar
YEREL

ÇANAKKALE RUHUNU BODRUM'A TAŞIDILAR
Bodrum'da anaokulu ve kreşlerde çevre eğitimi
YEREL

BODRUM'DA ANAOKULU VE KREŞLERDE ÇEVRE EĞİTİMİ
Bodrum Tanıtım Tırı Trakya'da
YEREL

BODRUM TANITIM TIRI TRAKYA'DA
Bodrum Belediye Spor - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçına hazır
YEREL

BODRUM BELEDİYE SPOR - MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINA HAZIR
Milas'ta motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
YEREL

MİLAS'TA MOTOSİKLETİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI
Ortaca'da şehitler için hayır yapıldı
YEREL

ORTACA'DA ŞEHİTLER İÇİN HAYIR YAPILDI
Yatağan Belediyesi ve MİTSO Stratonikeia'yı birlikte tanıtacak
YEREL

YATAĞAN BELEDİYESİ VE MİTSO STRATONİKEİA'YI BİRLİKTE TANITACAK
Menteşe yeni Otogar temeli atıldı
YEREL

MENTEŞE YENİ OTOGAR TEMELİ ATILDI
Milas'ta lisede gaz paniği
YEREL

MİLAS'TA LİSEDE GAZ PANİĞİ
DP Genel Başkanı Uysal:
YEREL

DP GENEL BAŞKANI UYSAL:
Ortaca'da fizik tedavi hastaları merkez istiyor
YEREL

ORTACA'DA FİZİK TEDAVİ HASTALARI MERKEZ İSTİYOR
KYK Muğla turnuvasının kupa ve ödül töreni yapıldı
YEREL

KYK MUĞLA TURNUVASININ KUPA VE ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Ortaca'da miniklere trafik eğitimi
YEREL

ORTACA'DA MİNİKLERE TRAFİK EĞİTİMİ
Büyükşehir Kıbrıs Gazileri'ni Yavru Vatan'a gönderdi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KIBRIS GAZİLERİ'Nİ YAVRU VATAN'A GÖNDERDİ
Köyceğiz'de polislerden minik öğrencilere ziyaret
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE POLİSLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Vali Çiçek, Ortaca'da şehit yakınları ve gazilerle buluştu
YEREL

VALİ ÇİÇEK, ORTACA'DA ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞTU
Başkan Çakıroğlu ulaştırma odasını arsa sahibi yaptı
YEREL

BAŞKAN ÇAKIROĞLU ULAŞTIRMA ODASINI ARSA SAHİBİ YAPTI
Muğla Valisi Amir Çiçek;
YEREL

MUĞLA VALİSİ AMİR ÇİÇEK;
ilas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti
YEREL

İLAS'TA SAĞLIKÇILAR PEMBE KURDELE KANSERE DİKKAT ÇEKTİ
Milas'ta Başbuğ Türkeş dualarla anıldı
YEREL

MİLAS'TA BAŞBUĞ TÜRKEŞ DUALARLA ANILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu