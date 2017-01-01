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Bilecik Valisi Elban'dan Gölpazarı'na ziyaret



(Fotoğraflı)



ARSLAN ALTINDİŞ

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Süleyman Elban, Gölpazarı ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Mehmet İnce ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile Gölpazarı ilçesi ziyaretinde, Kaymakam Kadir Duman, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Dinç, İlçe Emniyet Amir Vekili Öner Sevük ve İl Mahalli İdareler Müdürü Hakkı Elmas ile daire müdürleri tarafından karşılandı. Kısa süre önce ilçeye atanan Kaymakam Duman'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Elban, ilçe hakkında brifing alarak bir süre sohbet etti. Daha sonra Belediye Başkanı Kazıcı'yı ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Elban, beraberindekilerle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ziyaretinde de, ilçenin asayişi hakkında brifing aldı.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirdikleri ve meslek öğrendikleri hobi, elektrik ve tekstil atölyelerinde incelemede bulunan Vali Elban, kurum müdürü Orhan Yalçın'dan bilgi aldı.

Daha sonra Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Salonu'nda, 48 köy ve 5 mahalle muhtarıyla yapılan toplantıda Vali Elban, muhtarlarla bu tür toplantılar haricinde de çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini söyledi. Toplantıda, muhtarlar altyapı, yol ve içme suyu gibi çeşitli sorun ve taleplerini iletti.

(CKT-MET-Y)



06.04.2017 13:27:48 TSI

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