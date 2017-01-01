Başkan Yağcı sanayi esnafı ile kahvaltıda buluştu
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren esnaf ile kahvaltıda bir araya geldi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan ve esnafın bulunduğu kahvaltıda Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediye çalışmaları ve yeni projeler ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin yapılacak olan halk oylaması hakkında bilgiler verdi.
Kahvaltıda konuşma yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halit Gölcan ile kahvaltıda bir araya geldiklerini belirtti. Yağcı, "Başta ilimiz ve belediyemize ilişkin konuları görüşme imkanı bulurken aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir süreç olan 16 Nisan halk oylaması hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun, daima üreten ve büyüyen bir Bilecik ile Türkiye için taşıdığı önemi dile getirdik" dedi.
Konuşmasının ardından Başkan Yağcı, sanayi esnafının sorularını da cevaplandırdı.
(CKT-DA-Y)
06.04.2017 13:28:43 TSI
NNNN