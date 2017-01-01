06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi tanıtıldı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:22
"Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi tanıtıldı
"Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi tanıtıldı

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri arasında yer alan 'Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun' projesinin tanıtıldı.
Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen, 6'ncı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının etkinlikleri arasında yer alan 'Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun' projesinin tanıtımı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Yapılan tanıtım toplantısına Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, geçen yıl 48 bin öğrencinin kitap fuarını ziyaret etiğini, bu yıl 60 bin öğrenciyi getirmek için çalışma yaptıklarını söyleyerek,"Geçen yıl fuar kapsamında ilimize gelen yazarlarımız tüm ilçeler dahil olmak üzere 105 konferans ve söyleyiş gerçekleştirdik" dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise kitap fuarı Malatya"da düzenlenen en önemli en anlamlı fuarlarda birisi olduğunu söyleyerek,"Okumak eğitim en temel taşı. Biz okuma alışkanlığını ne kadar geliştirebilirsek çocuklarımızın derslerinde de başarısı algılaması toplum içinde her alanda götürecek temel programlarda bir tanesi eğitimdir ve eğitimin temelinde de okumaktır. Okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap fuarına ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.
Vali Mustafa Toprak da konuşmasında, "Bizler daha fazla kitap okuyup, daha fazla bilgi edinip bu bilgileri ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı bir evlat olarak güzel işlerde kullanacağız. Devletimizi, milletimizi, çevremizi var etmek adına daha fazla okuyacağız. İlmimizi, irfanımızı, değerimizi de artırmış olacağız" dedi.
Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına takdire şayan bir katkı sağlayacağını söyleyen Toprak, "Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye ve projede emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Toprak, Başkan Çakır, İl Milli Eğitimi Müdürü Ali Tatlı Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın törene katılan öğrencilere kumbara dağıttı.
(EA-AOA-Y)

06.04.2017 13:30:01 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
'Sesli Masallar-4' yayınlandı
YEREL

'SESLİ MASALLAR-4' YAYINLANDI
Öğrencilere güvenli internet eğitimi verdi
YEREL

ÖĞRENCİLERE GÜVENLİ İNTERNET EĞİTİMİ VERDİ
Öğrencilerden yaşlılar haftasında anlamlı kutlama
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN YAŞLILAR HAFTASINDA ANLAMLI KUTLAMA
İpekçi caddesi yenileniyor
YEREL

İPEKÇİ CADDESİ YENİLENİYOR
CHP Kadın Kolları Hekimhan'da 'hayır' çalışması yaptı
YEREL

CHP KADIN KOLLARI HEKİMHAN'DA 'HAYIR' ÇALIŞMASI YAPTI
Hayvanlar için ultrason cihazı satın alındı
YEREL

HAYVANLAR İÇİN ULTRASON CİHAZI SATIN ALINDI
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
İnönü Üniversitesispor, lidere sürpriz planlıyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR, LİDERE SÜRPRİZ PLANLIYOR
Darende Devlet Hastanesi'ne diyabet polikliniğini açıldı
YEREL

DARENDE DEVLET HASTANESİ'NE DİYABET POLİKLİNİĞİNİ AÇILDI
Okullararası bisiklet yarışları sona erdi
YEREL

OKULLARARASI BİSİKLET YARIŞLARI SONA ERDİ
CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz referandum gezilerini sürdürüyor
YEREL

CHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ REFERANDUM GEZİLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Çocuklar ilk kez Karagöz oyunu izlediler
YEREL

ÇOCUKLAR İLK KEZ KARAGÖZ OYUNU İZLEDİLER
Malatya'da seçim güvenliği ve genel güvenlik toplantısı yapıldı
YEREL

MALATYA'DA SEÇİM GÜVENLİĞİ VE GENEL GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Malatya'daki darbe girişimi davası
YEREL

MALATYA'DAKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASI
Malatya yüzlerce yazarı ağırlayacak
YEREL

MALATYA YÜZLERCE YAZARI AĞIRLAYACAK
Başharık ve Hasanvarol mahallelerinin içme suyu altyapısı yenilendi
YEREL

BAŞHARIK VE HASANVAROL MAHALLELERİNİN İÇME SUYU ALTYAPISI YENİLENDİ
Malatya'da kültür sanat
YEREL

MALATYA'DA KÜLTÜR SANAT
TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı darbe girişimi davasına müdahil oldu
YEREL

TBMM VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DARBE GİRİŞİMİ DAVASINA MÜDAHİL OLDU
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
YEREL

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILARAK, İDLİP SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİLER
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu