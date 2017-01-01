YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi tanıtıldı

"Kumbaram Dolsun Benimde Bir Kitabım Olsun" projesi tanıtıldı



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri arasında yer alan 'Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun' projesinin tanıtıldı.

Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen, 6'ncı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarının etkinlikleri arasında yer alan 'Kumbaram Dolsun Benim de Bir Kitabım Olsun' projesinin tanıtımı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Yapılan tanıtım toplantısına Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, geçen yıl 48 bin öğrencinin kitap fuarını ziyaret etiğini, bu yıl 60 bin öğrenciyi getirmek için çalışma yaptıklarını söyleyerek,"Geçen yıl fuar kapsamında ilimize gelen yazarlarımız tüm ilçeler dahil olmak üzere 105 konferans ve söyleyiş gerçekleştirdik" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise kitap fuarı Malatya"da düzenlenen en önemli en anlamlı fuarlarda birisi olduğunu söyleyerek,"Okumak eğitim en temel taşı. Biz okuma alışkanlığını ne kadar geliştirebilirsek çocuklarımızın derslerinde de başarısı algılaması toplum içinde her alanda götürecek temel programlarda bir tanesi eğitimdir ve eğitimin temelinde de okumaktır. Okuma alışkanlığını kazandırmak için kitap fuarına ayrı bir önem veriyoruz" diye konuştu.

Vali Mustafa Toprak da konuşmasında, "Bizler daha fazla kitap okuyup, daha fazla bilgi edinip bu bilgileri ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı bir evlat olarak güzel işlerde kullanacağız. Devletimizi, milletimizi, çevremizi var etmek adına daha fazla okuyacağız. İlmimizi, irfanımızı, değerimizi de artırmış olacağız" dedi.

Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına takdire şayan bir katkı sağlayacağını söyleyen Toprak, "Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye ve projede emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Toprak, Başkan Çakır, İl Milli Eğitimi Müdürü Ali Tatlı Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın törene katılan öğrencilere kumbara dağıttı.

(EA-AOA-Y)



06.04.2017 13:30:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER