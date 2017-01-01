06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:22
Apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

(Fotoğraflı)

Buğra Güney
HATAY (İHA) - Hatay'da bir apartman boşluğa düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.
Antakya Karabay apartmanının boşluğuna yavru köpek düştü. Köpeği fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak köpeğin sesini duymaya çalıştılar. Köpeğin düştüğü yeri belirleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğunda balyozla bir delik açılarak yavru köpeği düştüğü yerden kurtardılar.
1 saat süren kurtarma operasyonunda sağlıklı olduğu gözlenen köpeğe apartman sakinleri tarafından su ve süt verildi.
(BGY-ÖK-Y)

06.04.2017 13:30:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kimyasal saldırıdan etkilenen AA muhabiri Hatay'a getirildi
YEREL

KİMYASAL SALDIRIDAN ETKİLENEN AA MUHABİRİ HATAY'A GETİRİLDİ
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Eğitimciler Birliği Sendikası, Toksoy'a yapılan saldırıyı kınadı
YEREL

EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ SENDİKASI, TOKSOY'A YAPILAN SALDIRIYI KINADI
Hatay'da tarihi eser operasyonu
YEREL

HATAY'DA TARİHİ ESER OPERASYONU
Emniyeti ziyaret eden minikler şiirleriyle coştu, coşturdu
YEREL

EMNİYETİ ZİYARET EDEN MİNİKLER ŞİİRLERİYLE COŞTU, COŞTURDU
Esed rejiminin kimyasal saldırıları
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SALDIRILARI
Yayman: &quot;Başkanımız İskenderun'da başarılı çalışmalara imza atıyor&quot;
YEREL

YAYMAN: "BAŞKANIMIZ İSKENDERUN'DA BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR"
Yayman: &quot;Avrupa'nın 'hayır' demesiyle 'evet' oyları yükseldi&quot;
YEREL

YAYMAN: "AVRUPA'NIN 'HAYIR' DEMESİYLE 'EVET' OYLARI YÜKSELDİ"
AA kimyasal saldırıya maruz kalanları görüntüledi
YEREL

AA KİMYASAL SALDIRIYA MARUZ KALANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Hatay'da &quot;Coğrafi İşaretler Toplantısı&quot;
YEREL

HATAY'DA "COĞRAFİ İŞARETLER TOPLANTISI"
Suriye sınırında sağlıkçılardan &quot;kimyasal önlem&quot;
YEREL

SURİYE SINIRINDA SAĞLIKÇILARDAN "KİMYASAL ÖNLEM"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman:
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI YAYMAN:
Dörtyol Milli Eğitim Müdürüne silahlı saldırı
YEREL

DÖRTYOL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE SİLAHLI SALDIRI
Esed rejiminin kimyasal saldırıları
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SALDIRILARI

Esed rejiminin kimyasal saldırıları
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SALDIRILARI
Doğaseverler Amanosların zirvesinde bayrak açtı
YEREL

DOĞASEVERLER AMANOSLARIN ZİRVESİNDE BAYRAK AÇTI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI

Hatay'daki cinayet
YEREL

HATAY'DAKİ CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en çok satan otomobil ve 4x4 modelleri
OTOMOBİL

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİ!

 1
  • 2 Ünlü model çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 3 Arabasını oturma odasına park ediyor! İşte ünlü oyuncunun Beykoz'daki evi
  • 4 Mutfak pozu