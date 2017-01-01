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Apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı



(Fotoğraflı)



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'da bir apartman boşluğa düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı.

Antakya Karabay apartmanının boşluğuna yavru köpek düştü. Köpeği fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak köpeğin sesini duymaya çalıştılar. Köpeğin düştüğü yeri belirleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından apartman boşluğunda balyozla bir delik açılarak yavru köpeği düştüğü yerden kurtardılar.

1 saat süren kurtarma operasyonunda sağlıklı olduğu gözlenen köpeğe apartman sakinleri tarafından su ve süt verildi.

(BGY-ÖK-Y)



06.04.2017 13:30:09 TSI

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