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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Atölye ve İtfaiye birimindeki çalışanlarla bir araya geldi

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:24
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Atölye ve İtfaiye birimindeki çalışanlarla bir araya geldi
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Atölye ve İtfaiye birimindeki çalışanlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, İtfaiye Müdürlüğü ve Atölye Birim Şefliğinde çalışan personel ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de hazır olduğu buluşmada Belediye Başkanı Selim Yağcı, çalışanlar ile sohbet ederek İtfaiye Müdürlüğü ve atölye birimindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yağcı, 13 yıldır şu ana kadar hep birlikte el ele verdiklerini ve şehirde birçok güzel çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bilecik'imize yapmış olduğumuz her bir çalışmanın içinde hepimizin emeği var. Bizler insan odaklı hizmet anlayışımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Sizlerin yapmış olduğu her bir çalışmanın dünyaya bakan bir yönü olduğu gibi ahirete bakan bir yönü de var. Öyle ki belki de her birimizin bu dünyada insanlara yapmış olduğumuz güzel bir hizmetin yüzü suyu hürmetine Cenabı Allah'ın rahmetini kazanırız. Belki de sizin çalışmalarınızda koymuş olduğunuz bir kaldırım taşı ya da dikmiş olduğunuz bir ağaç dolayısıyla kurtuluşa erişiriz. Bizler bu şekildeki güzel ve kazançlı düşünce ile çalışmalarımıza hız vereceğiz. Çalışmalarınız ile ilgili bütün görüş ve önerileriniz için kapılarımız her zaman sizlere açık" dedi.

''Artık ülke olarak bizler de dünya insanlığına ilişkin kararlarda masada olmak istiyoruz''
"Bilecik'in iyi olabilmesi için Türkiye'nin iyi olması lazım, Türkiye'nin iyi olabilmesi için dünyanın iyi olması lazım" diyen Yağcı," Dünya çok köklü bir değişim süreci yaşıyor. Dünya her yüz yılda bir yeniden kuruluyor, yeniden dağılıyor. Egemen güçler dünyayı her yüz yılda bir değişim ve dönüşümün içine koyma gayretinde oluyorlar. Biz geçen yüzyılda Osmanlı Devletinin çökmesiyle, yıkılmasıyla dünya düzeninin dışına itildik. 100 yılı boşa geçirdik. Biz artık diyoruz ki bizler Müslümanların ve Türk Milletinin temsilcileriyiz. Yeni kurulacak dünya nizamında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu masada bizler de olmak istiyoruz. Dünya insanlığına ilişkin bir karar verilecekse bunu Türk İslam Medeniyeti olmadan, biz olmadan bundan sonra veremezsiniz diyoruz. Birileri de Haçlı zihniyeti ile yüz yıldır bu dünyayı nasıl yönetiyorsak bundan sonra da böyle yönetiriz. Siz nereden çıktınız diyorlar. Onun için bunlar önümüzdeki 16 Nisan referandumu için üzerilerine hiç vazife olmadığı halde işlerimize karışıyorlar. Batı, önce ülkemizin bu şahlanışını, yeniden canlanışını maşaları olan terör örgütleri eliyle durdurmaya çalıştılar. Birçok eylemler yaptılar. Önce yargı terörüyle kesmek istediler. 15 Temmuzda işbirlikçileri, hain FETÖ eliyle bunu engellemek istediler, ekonomik krizlerle bu yükselişimizi durdurmak istediler. Ancak Milletimizin birlik ve beraberliği bunların bu emellerini kursaklarında bıraktı" dedi.

"16 Nisan halk oylaması çok önemli bir dönüm noktasıdır"
16 Nisan'da yapılacak olan referandumun önemine değinen Başkan Yağcı, "Bu halk oylaması basit bir oylama değil. Ülkemizin geleceği açısından, çocuklarımızın geleceği açısından son derece önemli ve bu medeniyet yolculuğunda masanın başında lider ülke Türkiye olarak mı kalacağız yoksa yıllardır bize yapmış oldukları gibi Avrupa Birliğinin kapısında onlara yaranmak için taklalar atan kapıcı bir ülke olarak mı kalmak istiyoruz. Bunun kararını veriyoruz. Bizler onun için bu şekilde düşünmemiz lazım. Bu ülkeyi seven ve geleceğini düşünen, çocuğunun lider bir ülkenin özgüveninde yaşamasını isteyen herkesin bu süreç zarfında Evet diyeceğine inanıyorum. Herkesin demokratik hakkı var. Hayır diyen insanları bizler vatan haini diye ilan etmiyoruz. Ancak Evet'in de ülkemizdeki şahlanışında önemli bir yeri olacağına inanıyoruz. Dünyada bizim menfaatimize düşünmeyen devletlerin de bu konudaki tutumuna baktığımızda bu durumda ne kadar haklı olduğumuz ortadadır. Almanya ve Fransa bizler dün koalisyonlarla uğraşırken bize dost olduğunu söylüyordu. Amerika, dün bizim kendilerinin en büyük müttefiki olduğunu söylüyordu. Ama biz ne zaman kendimize gelirsek, ne zaman ayağa kalkarsak, onların da gerçek yüzünü gördük. Değerli kardeşlerim bütün bunları düşündüğümüzde İstikbalimiz için, İstiklalimiz için ve istikrarımız için bu şekilde bir tavır ortaya koymamız son derece önemlidir"dedi.
Açıklamasının ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, atölye birimi ve İtfaiye Müdürlüğündeki çalışmaları inceleyerek yetkilerden bilgi aldı.
(CKT-DA-Y)

06.04.2017 13:30:55 TSI
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