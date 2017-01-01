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Başkan Atilla esnafları ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, referanduma öncesinde esnaf ziyaretlerini hızlandırdı.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin ve Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Atilla, esnaftan evet için destek istedi. Referandumun Türkiye'nin seçimi olduğunu belirten Başkan Atilla, "Türkiye büyürse esnaf büyür" dedi.

Esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürdüklerini belirten Atilla, "İlçe esnafımızı ziyaret edip destek istemeye devam ediyoruz. Bugün de hava kararana kadar esnaflarımızı ziyaret edeceğiz. İlçe esnaflarımızın tamamına ulaşana kadar bu ziyaretlerimiz devam edecek. İnşallah 16 Nisanda Ceylanpınarlılar rekor bir seviyede evet diyecekler" diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Güntekin de, "İlçe esnafımızı belediye başkanımız ve ilçe teşkilatımızla beraber ziyaret ediyoruz. Akşam saatlerine kadar bu ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bütün esnaflarımızdan büyük ilgi ve alaka görüyoruz. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Memleketin geleceği için, Türkiye'nin büyümesi için Ceylanpınar esnaflarının evet demelerini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

(UK-AOA-Y)



06.04.2017 13:32:13 TSI

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