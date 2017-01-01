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Kapadokya bölgesinde bilinçsiz yapılan turizme dikkat çeken proje TUBİTAK finaline seçildi

- Altınyıldız Koleji liseler arası TUBİTAK projesinde bölge birincisi oldu



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Kayseri'de düzenlenen 48. Liselerarası TUBİTAK bölge projeleri yarışmasında "Anadolu'nun incisi Kapadokya'da insanın doğaya etkileri" adlı proje ile bölge finalisti seçilen Altınyıldız Koleji Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye finallerinde yarışacak.

Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İğdeci yaptığı açıklamada, "UNESCO Dünya Miras listesinde bulunan doğal oluşumla meydana gelen Kapadokya Bölgesinde bilinçsiz yapılan turizm faaliyetleri ile yaşanan sorunlara farkındalık yaratmak istenmiştir. Bölgede yetki sahibi kuruluşlarla görüşülüp gerekli alan çalışmaları yapılarak proje hazırlanmıştı. Projenin hazırlanmaya başlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmiş farkındalık bölge yarışmasına davet edilerek başladı. Bu yolculuk 8-12 Mayıs tarihlerinde Ankara finallerinde devam edecek olup, öğrencilerimize başarılar dileriz. Bu kadim topraklarda doğan, büyüyen ve yaşayan insanlar olarak Dünya Kültür Listesinde bulunan Kapadokya'nın korunması, gelecek nesillere doğal güzellikleriyle aktarılması hepimizin görevidir. Projenin hazırlanması aşamasında bize yardımlarını esirgemeyen, Nevşehir Valiliğine, Nevşehir Belediyesine, Nevşehir Müze Müdürlüğüne, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna, KAPTİD 'e, Nevşehir Turizm Rehberleri Derneğine, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Başkanlıklarına, tüm ilçe ve belde Belediyelerimize teşekkür ederiz" dedi.

(COŞ-AÖ-Y)



06.04.2017 13:36:04 TSI

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