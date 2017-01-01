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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bağışladı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:31
Öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bağışladı
Öğrenciler kullanmadıkları eşyaları bağışladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da eğitim-öğretim veren Çağatay Uluçay İlkokulunun öğrencileri, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına yardımcı olmak amacıyla kullanmadıkları eşyalarını, Yunusemre Belediyesi İkinci El Mağazasına bağışladı.
Yunusemre Belediyesinin sosyal projelerine bir destek de ilkokul öğrencilerinden geldi. Çağatay Uluçay İlkokulu öğrencileri, ihtiyaç sahibi arkadaşlarının faydalanması için topladıkları kıyafetleri Yunusemre Belediyesi İkinci El Eşya Mağazasına bağışladı. Duyarlı öğrencilerden eşyaları Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mustafa Süzer teslim aldı. Süzer, öğrencilerin duyarlı davranışını karşılıksız bırakmayarak onlara okul çanta hediye etti. Yoksul öğrencilere ulaşmak amacıyla böyle bir proje yaptıklarını dile getiren Çağatay Uluçay İlkokul Müdürü Yaşar İzgüt, "İkinci el eşyalarımızı topladık. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze ulaştık. Eşyaları teslim ettik. Sosyal müdürlüğümüz de duyarlılık göstererek öğrencilerimize çanta hediye etti. Çocuklarımızı bu sosyal projelere teşvik etmek amacıyla bu şekilde bir ödülün olması bizleri çok sevindirdi. Yunusemre Belediyesi tüm sosyal projelerde bizlere yardımcı oluyor. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Yunusemre Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer de sosyal projelerin ilçede her yerde destek görmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz topladıkları eşyaları bizlere teslim etti. Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, sosyal projeler konusunda çok duyarlı. Kendilerini temsilen buradayız. Geleceğimizin büyükleri olan çocuklarımızın böylesine duyarlı bir davranışta bulunması bizleri onurlandırdı. Bu projeyi yapanlar başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(ÖND-Y)

06.04.2017 13:38:51 TSI
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