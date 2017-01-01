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Deprem Kayıt İstasyonlarının bakımları yapılıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, il sınırları içerisinde bulunan deprem kayıt istasyonunun periyodik bakımları gerçekleştirildi.

Erzurum'da zayıf ve kuvvetli yer hareketlerini incelemek amacı ile il sınırları içinde bulunan deprem kayıt istasyonları inceleme altına alındı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de kurulan deprem istasyonları ile bulundukları bölgelerin yer hareketleri incelemeleri sonucunda elde edilen veriler sayesinde deprem kayıtlarının daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanıyor.

Bunun neticesinde yaşanması olası depremlere hazırlık çalışmalarında bu veriler önemli bir rol oynuyor. Kuruldukları bölgede en küçük titreşimleri algılayan bu sistem verileri anında Deprem Dairesi Başkanlığına iletiyor. Kurulacak yeni 3 istasyonla birlikte Erzurum merkez ve ilçelerde şuanda aktif 21 istasyon bulunmakta.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada depremden çok fazla etkilenen ve yüksek derecede risk taşıyan bir coğrafyada yaşamakta olduğumuzu belirterek, "Tarih boyunca olan depremlerin doğa ve insan yaşamı üzerine etkilerinden elde edilen deneyimler bize depremin; dünyanın sürekliliği için bir zorunluluk, can ve mal güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu göstermiştir. Depremin yaşamı tehdit eden sonuçlarına karşı bilimsel, teknik ve yönetsel önlemler almamızı gerektirmektedir. Yapılan bu çalışmalarda bunlardan sadece birisi. Günümüz bilim ve teknolojisi ile depremi önceden kestirmek olanaksız ancak deprem zararlarını azaltmak ve depreme karşı dirençli bir toplum örgütlemek mümkündür. Deprem Dairesi Başkanlığımızda bu yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak deprem araştırmaları ve sonuçları alanında sistematik ve sürekli daha iyiye giden çalışmaları hayata geçirmek için tüm enerjisini ortaya koymaktadır" diye konuştu.

(ERZ-ÖB-Y)



06.04.2017 13:40:29 TSI

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