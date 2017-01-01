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Kayseri Şeker'in Gemerek Pancar Ekim Töreni Şölen Havasında Geçti

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:34
Kayseri Şeker'in Gemerek Pancar Ekim Töreni Şölen Havasında Geçti
Kayseri Şeker'in Gemerek Pancar Ekim Töreni Şölen Havasında Geçti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'in sözleşmeli pancar ekimi yapılan Sivas İli Gemerek İlçesi Karagöl köyünde düzenlenen ekim töreni şölen havasında geçti.
Karagöl'ün eski Muhtarı Nuri Kayapınar ile şimdiki muhtar Erdoğan Karakaş'ın Gazi Ceylan'ın tarlasındaki organize ettikleri program, tam bir köy imecesi şeklinde gerçekleşti. Programa köy kadınları da büyük destek verdiler.
Programa çok sayıda bölge çiftçisinin yanında, Gemerek Kaymakamı, Belediye Başkan'ı, İlçe Jandarma Komutanı, Çepni Belediye Başkan'ı, MHP ilçe Başkan'ı, BBP ilçe Başkan'ı, Tarım ilçe Müdürü, Ziraat Odası Başkan'ı, Taşıyıcılar Kooperatif Başkan'ı, Eğerci Sulama Birliği Başkan'ı, Çepni Yem Müdürü, Şekerbank Müdürü, çevre köylerin muhtarları katıldılar.
Gemerek pancar ekim töreninde; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Halis Lektemur, Genel Müdür yardımcısı Osman Canıtez, Bölge Müdürlüğü personeli ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Pancar ekim töreninde konuşan Gemerek Kaymakamı Cuma Kılıç; Kayseri Şeker tarafından organize edilen pancar ekim törenlerinin çiftçi açısından birer uygulamalı eğitim havasında geçtiğine dikkat çekti ve etkinliğin şölen havasında geçmesi İlçe açısından da sevindirici bir olay olduğunu belirtti.
Kılıç ayrıca; "Kayseri Şeker, pancar ekiminden hasadına kadar geçen her aşamasında çiftçilerle sürekli beraber olarak, çiftçiyi yalnız bırakmıyor. Sonrasında istihdam ve evlerine ekmek götürmelerini sağlamak için sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçimiz Kayseri Şeker'e karşı, kayseri şeker de çiftçilerimize karşı desteğini esirgemiyor. Bu ilgi ve alakayı Çiftçilerimiz de İlçemizin her kademesindeki vatandaşlarımız da yakından takip etmektedir. Pancar tarımına büyük yatırımlar yapan çiftçilerimiz var. Gemerek İlçesinde tarım önemli olup Kayseri Şeker'in sağladığı potansiyel de çok daha önemlidir" dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Ülkemiz tarım ve hayvancılıkla geçinen, sanayisi ve ekonomisi tarıma dayalı bir ülkedir. İlçemizde de göçü önlemede tarımın % 100 etkisi bulunmaktadır. Kayseri Şeker tarafından Pancar Ekim programının Gemerek ilçemizde gerçekleşmesi ilçemiz adına gerçekten gurur verici bir olaydır. Çiftçilerimiz büyük çoğunluğunun, sivil toplum kuruluşlarının bu etkinliğe katılmasını çok önemsiyoruz. Bu etkinlikler Bizler açısından eğitici bir seminerdir. Çiftçilerimiz bilinçleniyor. Bilinçli çiftçi ve bilinçli üretim demek ülke ekonomisine daha fazla girdi demektir. Ben bu vesile ile ilçem adına Başta Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve Çalışanlarına teşekkür ediyor ve bereketli olması diliyorum" diye konuştu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay; "Gemerek Karagöl köyünde bu senenin 3 üncü pancar ekimini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğe katılmak üzere gelen Kaymakamımıza, Belediye Başkanlarımız, Siyasi Partilerimizin İlçe başkanları, Sulama Birliği Başkanları, Taşıma Kooperatifi Başkanı, Tarım İlçe Müdürü, Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetici ve Başkanları, Muhtarlarımız, Çiftçilerimiz hep beraber bir şenlik havasında pancar ekimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Allah Bereket ihsan eylesin İnşallah ağız tadıyla yetiştirmeyi ve ağız tadıyla sökmeyi de nasip eylesin tamamına erdirsin.
Kayseri Şeker olarak biz pancar ekimini özellikle tören yapmak suretiyle gerçekleştirerek Çiftçinin işinin öneminin hissedilmesi bilinmesi açısından bunu anlamlı değerli buluyoruz. Hem de pancara dikkat çekmek açısından şeker sektörüne dikkat çekmek açısından buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Çiftçilerimiz bin bir zahmetle bin bir meşakkatle bu işi yapıyorlar. Buradan geçimini sağlıyor. Karagöl Köyü sürekli göç veren bir köy işte burada çok güzel bir arazi var ama insanlar burada geçimini sağlayabilecek olsalar burayı terk edip gitmezler. Vatandaşlarımız geçim konusunda bir sıkıntısı var ki burayı bırakmak ve tarımdan uzaklaşmak durumunda kalıyorlar. O nedenle bu iş gerçekten önemlidir. Tarımdan ve çiftçilikten insanların geçimi sağlayacak duruma gelmesi, verimin artması lazım. Bu nedenle Bizim gibi kuruluşlara da önemli görevler düşüyor. Bizim de çiftçilere destek vererek bu imkanın sağlanması gerekiyor. Biz bunu elimizden geldiği ölçüde Türkiye'de en başaralı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama daha yapılması ve başarılması gereken çok iş var. Bu nedenle top yekûn birlikte bu işleri geliştirmek gerekiyor. İnşallah bu faaliyetler insanların dikkatine sunma imkanı sağlayacak ve bu işlerin gelişmesine vesile olacaktır" dedi.
(AÖ-Y)

06.04.2017 13:41:23 TSI
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