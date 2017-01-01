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İşkur'dan kanser hastalarına mesleki eğitim projesi



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) İl Müdürlüğü tarafından kanser hastalarına yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon kursu açıldı.

İşkur İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İşim Var Gücüm Var" projesi ile çalışmaya elverişli, kanser tedavisi gören 15 hastaya mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışması ile yapma çiçek sanatı mesleğinde kurs açılarak, kişilerin hem rehabilitasyonu hem de meslek edinmeleri sağlanacağı belirtildi. İşkur İl Müdürü Besim Eviz, "Batman Belediyemiz, Bölge Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz işbirliği ile 'İşim Var Gücüm Var' projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile tedavi görmüş 15 hastamıza yapma çiçek sanatı mesleğinde kurs verilecek. Bu kurs ile katılımcılar meslek edinirken rehabilitasyonları da sağlanarak iyileşme, hayata tutunma ve yaşam motivasyon süreçlerine katkı sunulacaktır. Kurs bitiminde girişimcilik programlarımız vasıtasıyla iş kurmak isteyenlere ayrıca girişimcilik eğitim verilerek kendi işlerinin patronu olmaları için destek verilecek. Proje süresince katılımcılara günlük cep harçlığı verilecek. Bu anlamlı projede işbirliği yaptığımız kurumlara da yarıca teşekkür ediyorum" dedi.

(MŞY-MP-Y)



06.04.2017 13:42:12 TSI

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