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KAYMEK'ten Mostar'da ikinci sergi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları uluslararası boyutta hizmet vermeye devam ediyor. KAYMEK'in adeta bir barış köprüsü kurduğu Mostar'daki kurs merkezi ikinci kez sergi açtı.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Yunus Emre Enstitüsü ile başlattığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK, bu kurslarda yapılan eserlerden oluşan ikinci sergisini beğeniye sundu.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları ile Mostar Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenlediği iki ay süren iğne oyası, kâğıt telkâri ve keçe yapımı kurslarında 180 kursiyer tarafından 600 ürün ortaya çıkarıldı. Açılan sergide ise yaklaşık 180 eser sergilendi. Sergiye Mostar'da yaşayan Boşnak, Sırp ve Hırvatlar büyük ilgi gösterdi. Sergide ayrıca kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

(AÖ-Y)



06.04.2017 13:43:11 TSI

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