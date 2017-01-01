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Tosun, "15 Temmuz ruhu alana yansıdı"



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programı değerlendirerek, Zonguldak´a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın katıldığı mitinge akın ederek meydanı dolduran, tarihindeki en büyük mitingi gerçekleştiren vatandaşlara teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, "Evet" kararlılığının ortaya konduğunu söyledi.

Miting alanını dolduran yaklaşık 15 bin kişi ile alan dışında kalan 10 bin den fazla insanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan´a olan sevgisini, kararlılığını gösterdiğini dile getiren Zeki Tosun, "Sayın Cumhurbaşkanımız mitingimizde halkımızla bütünleşmiş, kendisine gösterilen sevgiyi karşılıksız bırakmamıştır. Zonguldak Halkı tarihinde ilk kez böylesine kalabalık ve böylesine coşkulu, istekli ve arzulu bir miting gerçekleştirilmiştir. Buda halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini, sevgisini ve bağlılığını ortaya koymuştur" dedi.

Zeki Tosun, "Kampanya süresince yapılan iftira ve hakaret dolu söylemlere halkımız mitingimize gösterdiği ilgi ve katılımla gereken cevabı vermiş, Zonguldak olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ve hükümetimizin yanında olduğunu göstermiştir. Zonguldak bir kez daha geleceğinin, ülkesinin, demokrasinin, birlik ve bütünlüğünün yanında olduğunu ortaya koymuştur. 15 Temmuz ruhunu kaybetmediğini, ülkesine, bayrağına ve ezanına olan bağlığını göstermiş, Şehitlerimizin ruhlarını Şad etmiştir. 15 Temmuz ruhu Cumhurbaşkanımızın mitingine de yanmıştır" diye konuştu.

(OA



06.04.2017 13:46:14 TSI

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