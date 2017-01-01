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Kelkit'te 2 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü il genelinde halka yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) riskli köylerden başladı.

Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekibi Tekke, Kelkit Toplum Sağlığı Merkezi de Babakonağı köyünde eğitimlere başlangıç yaptı. Eğitimlerde korunma yolları, hastalık belirtileri gibi konularda vatandaşlara bilgi verildi. Mevsimin ilk KKKA vakaları ise Kelkit'te görüldü. KKKA şüphesiyle biri Trabzon'da biri Erzurum'da olmak üzere iki hasta tedaviye alındı. Yetkililer, bu yıl hastalık mevsiminin erken başlaması nedeniyle vatandaşların kene temasları konusunda dikkatli olmalarını istedi.

(RE-ÖS-Y)



06.04.2017 13:50:20 TSI

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