06 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
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Kelkit'te 2 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:43
Kelkit'te 2 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı
Kelkit'te 2 kişi KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı

(Fotoğraflı)

Recep Ergin
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Halk Sağlığı Müdürlüğü il genelinde halka yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) riskli köylerden başladı.
Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ekibi Tekke, Kelkit Toplum Sağlığı Merkezi de Babakonağı köyünde eğitimlere başlangıç yaptı. Eğitimlerde korunma yolları, hastalık belirtileri gibi konularda vatandaşlara bilgi verildi. Mevsimin ilk KKKA vakaları ise Kelkit'te görüldü. KKKA şüphesiyle biri Trabzon'da biri Erzurum'da olmak üzere iki hasta tedaviye alındı. Yetkililer, bu yıl hastalık mevsiminin erken başlaması nedeniyle vatandaşların kene temasları konusunda dikkatli olmalarını istedi.
(RE-ÖS-Y)

06.04.2017 13:50:20 TSI
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