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Kula'nın 10 mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:44
Kula'nın 10 mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak
Kula'nın 10 mahallesi sağlıklı altyapıya kavuşacak

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçesinin 10 mahallesine yapacağı altyapı yatırımıyla, kırsal yerleşimlerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, '130 Mahalle Projesi' ile Kula'nın 10 mahallesini sağlıklı altyapıya kavuşturacak. Proje kapsamında ilçenin Esenyazı, Kavacık, Bebekli, Eroğlu, Emre, Yağbastı ve Şehitlioğlu mahallelerinin hem kanalizasyon hem de içme suyu hatlarını yenilenecek. MASKİ ayrıca; Şıhlı, Kalınharman ve Hacıtufan mahallelerinde de kanalizasyon hattı yenileme işi gerçekleştirecek. MASKİ Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu işin proje kontrollerini gerçekleştirmek amacıyla yürüttükleri saha çalışmalarını tamamladı. Akabinde yapılacak zemin etütlerinin ardından projelere son şekilleri verildikten sonra, projeler uygulamaya hazır hale gelecek.

"Kanalizasyonumuz bu proje sayesinde yapılacak"
Yağbastı Mahalle Muhtarı Erdoğan Gökdemir, "Mahallemizde şuan mevcut bir kanalizasyon hattımız yok. Bu proje sayesinde yapılacak. İçme suyu şebekemiz de 15-20 senelik var. Zamanla yıprandığı için sorun çıkarmaya başladı. O da yenilendiğinde daha sağlıklı suya kavuşmuş olacağız. Arkadaşlarımız gelip burada projeleri incelediler. Projelerin hepsi bitince de inşaatlarına geçilecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Esenyazı Mahalle Muhtarı Yakup Efe ise, "Mahallemizin büyük kısmında kanalizasyon hattımız mevcut değil. İçme suyumuz 1974'te döşendi. O zamandan beri kullanıyoruz. Eskiden depomuzun içindeki suyu hayvanlarımız bile içmezdi. Büyükşehir olunca hepsi temizlendi, sağlıklı hale geldi. Önceden suyumuz akmazdı; şimdi trafo bile yansa sabaha hemen yapılıyor, susuz kalmıyoruz çok şükür. Manisa Büyükşehir Belediyesinden ve MASKİ'den çok memnunuz. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun" diye konuştu.
(SC-Y)

06.04.2017 13:51:53 TSI
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