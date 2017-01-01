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Servet Kuş; "Muhalefet kaos senaryoları yazıyor"



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş ve beraberindeki heyet, merkez İkisaray köyünde vatandaşla bir araya gelerek, 16 Nisan referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.

16 Nisan referandumunun Türkiye için bir dönüm noktası olacağını belirten AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, muhalefetin kaos senaryoları yazdığını ve bunların yanlış algı için yapıldığını söyledi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ve parti yönetim kurulu üyelerinin eşlik ettiği AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, güçlü Türkiye için emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Türkiye üzerinde yazılan kaos senaryolarının asla tutmayacağını kaydeden Servet Kuş; "Güçlü Türkiye yolunda büyük adımlar atıldı. Milletimiz tüm bu gelişmelere yakından şahit oldu. Kimilerimiz tüm bunları yaşadı ve gördü, kimilerimize yaşananlar aktarıldı, kimilerimizde okuyarak, basın yayın ve sosyal medya araçlarını kullanarak öğrendi. 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi liderlerinin söylemleriyle, basın yayın araçlarının ve sosyal medyanın katkısıyla, STK'ların desteğiyle ve tabi ki en önemlisi milletimizin azmi ve sabrıyla Allah'ın izniyle üstesinden geldik. Şimdi tüm bu yaşananlardan sonra ülkemizin dirliği, birliği ve güçlü Türkiye için istikrar için milletimiz referanduma evet diyerek Türkiye'yi kaosa sokmaz" dedi.

(EÖ-MB-Y)



06.04.2017 13:53:48 TSI

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