YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Batman Barosu İdlib saldırısını kınadı

Batman Barosu İdlib saldırısını kınadı



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman Barosu, Suriye'nin İdlib kentine yönelik gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kınadı.

Barodan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz üç yıl içinde Suriye'de 160 kez içerisinde sivillerin de bulunduğu halka karşı kimyasal saldırı gerçekleşmiştir. 6 yıldır devam eden bu savaşta Esed rejiminin ve onun destekçileri olan diğer devletlerin her bir katliamına uluslararası kurumların sessiz kalması ve özellikle Birleşmiş Milletler ve NATO gibi yaptırım gücüne sahip kuruluşların katliamları kınananın ötesine gitmeyen ikiyüzlü yaklaşımları yüzünden her defasında daha pervasız bir şekilde devam etmektedirler. Batman Barosu olarak İdlib'de kimyasal silah ile işlenen bu katliamı şiddetle kınıyor, uluslararası camiayı bu katliamın faili olan devletlere karşı müdahalede bulunmaya davet ediyoruz" denildi.

(MŞY-MP-Y)



06.04.2017 14:01:18 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER