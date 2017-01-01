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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman Barosu İdlib saldırısını kınadı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:53
Batman Barosu İdlib saldırısını kınadı

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman Barosu, Suriye'nin İdlib kentine yönelik gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kınadı.
Barodan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz üç yıl içinde Suriye'de 160 kez içerisinde sivillerin de bulunduğu halka karşı kimyasal saldırı gerçekleşmiştir. 6 yıldır devam eden bu savaşta Esed rejiminin ve onun destekçileri olan diğer devletlerin her bir katliamına uluslararası kurumların sessiz kalması ve özellikle Birleşmiş Milletler ve NATO gibi yaptırım gücüne sahip kuruluşların katliamları kınananın ötesine gitmeyen ikiyüzlü yaklaşımları yüzünden her defasında daha pervasız bir şekilde devam etmektedirler. Batman Barosu olarak İdlib'de kimyasal silah ile işlenen bu katliamı şiddetle kınıyor, uluslararası camiayı bu katliamın faili olan devletlere karşı müdahalede bulunmaya davet ediyoruz" denildi.
(MŞY-MP-Y)

06.04.2017 14:01:18 TSI
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