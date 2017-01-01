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Milas'ta Başbuğ Türkeş dualarla anıldı



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'i ölümünün 20. yıldönümünde düzenlenen etkinlikte dualarla andı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş'i ölümünün 20'nci yıldönümünde anmak için Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu'nda etkinlik düzenlendi. Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği etkinliğe; MHP Milas İlçe Başkanı Cengiz Özkaya, AK Parti Milas İlçe Başkanı Levent Akyer, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet İnpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği Başkanı ve MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, STK temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklâl Marşı ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Hayrettin Gönül, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in Türk gençliğine emaneti olan kutsal davanın yılmaz savunucuları olacağız. Yeryüzünde bir tek Türk kalıncaya kadar bu kutsal dava sürecek!" dedi. Konuşmasında terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Gönül şunları kaydetti: "Değerli misafirler, kıymetli konuklar. Programımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün Şırnak'ta hain bir saldırı sonucu şehit olan üç kardeşimiz için Yüce Türk Milletine, ailelerine başsağlığı, aziz şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca aynı saldırıda yaralanan 5 askerimize de acil şifalar diliyorum. Bunun yanı sıra geçtiğimiz Mart ayında Milaslı şehitlerimiz Mehmet Eskicioğlu, Ali Günay'ı, İstiklal Marşımızın kabul günü dolayısıyla, İstiklâl Marşımızın yazarı Büyük Şair Mehmet Akif Ersoy'u, bir başka Ülkücü Şehidimiz Fikri Arıkan'ı, yine içinde bulunduğumuz Nisan ayında şahadet yıldönümleri olan Milaslı şehitlerimiz Mehmet Aydın, Süleyman Kalaycı'yı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Bugün aramızdan ayrılışının 20'nci yıldönümünde Alparslan Türkeş'i saygı ile anarken, Başbuğ Türkeş ilk yola çıktığında bizlere şöyle demişti: 'Sizlere kolay bir başarı vaat etmiyorum. Kısa zamanda bir iktidar umanlar bizimle yola çıkmasınlar. Yolumuz uzun ve çetindir. Bu yolda karşınıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir yığın engel çıkacaktır. Bu çetin yolda dayanabilecekler bizimle gelsinler. Cesur ve kuvvetli olanlar, gerçekten inananlar kafilemize katılsınlar.' Başbuğ, böyle bir çağrı ile yola çıkmıştı. Bu kutlu ve kutsal yola Bugün vefatının 20'nci yıldönümü Şahsım adına söyleyebilirim ki görmediğimiz halde Peygamber Efendimize (S.A.V.) aşkla bağlandığımız gibi Başbuğumuza da aşkla bağlıyız. Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz yine davamdan vazgeçmem diyen Peygamber Efendimizin yoludur yolumuz. Bu yoldan asla ve asla dönmeyeceğiz. Başbuğumuz biz gençlere de şöyle seslenmişti: 'Gençler, hepiniz birer Türk Bayrağısınız. Onu yere düşürmeyin, kirletmeyin, lekelemeyin.' Aynı zamanda da şöyle bir uyarıda bulunmuştu: 'Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş. Bu uyarıların ne kadar isabetli olduğunu Türk Milleti olarak uzun yıllardır görüyor ve yaşıyoruz.

Türk Milletine Bizans'tan geçme bir hastalık vardır. Gevşeklik, laubalilik, dedikoduculuk, fitne-fesat, terbiyesizlik, birbirini beğenmemek, sır saklayamamak ve rastgele laf söylemek. Bu hastalık sizlerde de var diye uyarılarına devam etmişti Başbuğumuz. 'Bu hastalığı tedavi etmeniz lazımdır. Tedavi etmeseniz kendinize yol seçiniz. Milliyetçi Hareket'te bir saniye bile kalmayınız. Benimle dava arkadaşlığı edecekseniz, her şeyden önce üstün vasıflı Türk olmanız gerekmektedir.'

Türk milletini batıran Bizans', batıran, Osmanlı İmparatorluğu'nu batıran hastalık, işte budur. Maalesef son dönemlerde bütün bunları yaşıyoruz. Kendi içimizde ayrışmak, fitne-fesat ve her türlü oyuna ayak uydurmak gibi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Milas İlçe Başkanı olarak Allah'ın izniyle hiçbir fitne-fesada, hiçbir ayak oyununa fırsat vermeden teşkilatımızın yolunda; teşkilat-lider-doktrin üçgeninde, rahmetli Başbuğumuzun işaret ettiği şekilde yolumuza devam edeceğiz. Onu hepimiz çok özlüyoruz, arıyoruz ama kendisinin bu konuda bir tarife var: 'İdealler yıldızlar gibidir. Onlara ulaşamazsınız fakat yıldızlar size yönünüzü tarif eder.' Başbuğ da bizim yıldızımızdır. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bizim için yıldız olduğu o yolda bir adım geri atmadan devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Başbuğlar ölmez."

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, yapılan dualar ve teşkilata mensup gençler tarafından şiirler okundu. Etkinliğin son bölümünde ise Milas Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından başlatılan ve birçok sanatçının katıldığı 'Uyuşturucu İle Mücadele Çalışması' ve Başbuğ Alparslan Türkeş'in hayatını anlatan bir video gösterimi yapıldı.

(DL-MB-Y)



06.04.2017 14:04:32 TSI

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