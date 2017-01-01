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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Öğrenciler İdlip'teki katliamı kınadı

06 Nisan 2017 Perşembe, 13:58
Öğrenciler İdlip'teki katliamı kınadı
Öğrenciler İdlip'teki katliamı kınadı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Mehmet Salih Keskin
MARDİN (İHA) - Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silahla yapılan saldırıyı kınadı.
MAÜ'da eğitim gören bir grup öğrenci, İdlib'te kimyasal silah kullanılarak yapılan saldırıyı kınamak amacıyla üniversite kampüsünde basın açıklaması düzenledi. İlahiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler, Edebiyat Fakültesi'ne yürüdü. Sık sık tekbirler getiren öğrenciler, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Birleşmiş Milletler terör örgütü", "Zalimler için yaşasın cehennem" şeklinde sloganlar attı.
Öğrenciler adına açıklama yapan Kamuran Abukan, 7 yıldır Suriye'de işlenen ve yaklaşık bir milyon insanın ölümüne yol açan insanlık dışı katliamların artarak devam ettiğini belirterek, karanlık batı ruhunun icadı olan kimyasal silahlarla İdlib'te dün düzenlenen saldırıda çoğu çocuk onlarca insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Abukan, "Artık gözlerimizin içine baka baka İslam coğrafyasında kardeşlerimizin ve dini, dili, ırkı ne olursa olsun mazlumların katledilişine sessiz kalmayacağız. Artık bizi Halep'siz, Halepçe'siz, Şam'sız, Hama'sız, Mısır'sız, Kerküksüz, Kudüs'süz bırakıp İstanbul'u yakma girişimlerinize seyirci kalmayacağız. Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli ellerinizi kırmaya ahdettik. Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden" dedi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
(MSK-MP-Y)

06.04.2017 14:05:57 TSI
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