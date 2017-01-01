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ilas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:00
ilas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti
Milas'ta sağlıkçılar pembe kurdele kansere dikkat çekti

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kanser Haftası'na dikkat çekmek için 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukcuoğlu, Milas Sağlık Müdürü Dr. Ergün Kırova ve Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ebru Özuslu Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kanser Haftası dolayısıyla Kaymakam Arslan'a pembe kurdele takıldı.

Her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kanser Haftası'na dikkat çekmek için; 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tarık Çubukcuoğlu, Milas Sağlık Müdürü Dr. Ergün Kırova, Milas Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ebru Özuslu ve 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhemşiresi Şakire Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Kanser Haftası nedeniyle Kaymakam Eren Arslan'a günün anlamını ifade eden pembe kurdele takıldı.
Başhekim Çubukcuoğlu, Kanser Haftası'nda farkındalığı artırmak istediklerini vurgulayarak "Hemen her bireyin korkulu rüyası olan bu hastalık grubu ile ilgili erken tanı ve farkındalığın artırılması yoluyla bireyleri olası ön bulgular hakkında uyarmak, cinsiyet ve yaş gruplarına göre gerekli tarama programlarına yönlendirebilmek amacıyla her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında kanser ve kansere bağlı ölümler ikinci sırada yer almaktadır." dedi.

Erken teşhisin her zaman önemli olduğunun altını çizen Çubukcuoğlu, "Kanser, günümüzde önemli bir sağlık sorunu olarak insan hayatını tehdit etmektedir. Kanser, öldürücülüğünün yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve toplum bilincinin geliştirilmesi, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. İlçemizde halk sağlığı bünyesinde faaliyet gösteren aile sağlığı merkezlerinde ve devlet hastanemizin ilgili birimlerinde erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kontrol altına alınması, hizmet içi ve halk eğitimi yoluyla kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi amacı ile hizmet verilmektedir. Meme kanseri için 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir smear testi yaptırmaları ve kalın bağırsak kanseri için 50-69 yaş grubundaki her kadın ve erkeğin 2 yılda bir dışkıda gizli kan baktırmaları gerekmektedir. Bu genel bilgilerin ötesinde her bireyin kendi risk faktörlerinin de göz önüne alınarak bireysel taramalarının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda aile sağlığı merkezleri, devlet hastanemiz ve KETEM (kanser erken tanı ve eğitim merkezleri) merkezlerimiz halkımızın hizmetindedir. Hem bilgi almak hem de bu taramaları yaptırmak amacıyla vatandaşlarımız müracaat edebilirler." ifadelerini kullandı.
Çubukcuoğlu, taramaların yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirterek son olarak sözlerine şunları ekledi "Kanser ile mücadele kapsamında temel hedefimiz; toplumda farkındalık oluşturarak taramaların yaygınlaştırılması, vakaların erken tanı konularak yüz güldürücü sonuç alınmasının sağlanmasıdır. Ayrıca kanser gelişiminde etken olduğu bilinen başta sigara olmak üzere diğer tüm zararlı alışkanlıklar ile etkin mücadele sağlanmasıdır. Kanser yönünde taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüm halkımıza sağlıklı ve kansersiz günler diliyorum. Unutmayalım, tarama 1 saatinizi, kanser hayatınızı alır. Tüm halkımıza sağlıklı ve mutlu günler dileriz."
Kaymakam Arslan da erken tanının çok önemli olduğunu vurgu yaparak, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.
Ziyaret, toplu hatıra çekiminin ardından sona erdi.
(DL-MB-Y)

06.04.2017 14:06:59 TSI
NNNN

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