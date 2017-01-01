YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KOİF'17'de Sepaş Enerji standına yoğun ilgi

KOİF'17'de Sepaş Enerji standına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri'ne (KOİF) katılan Sepaş Enerji'nin standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Bolu, Düzce ve Sakarya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanlığı ve Kocaeli Ticaret Odası Başkanlığı ortaklığında düzenlenen KOİF'17'ye katıldı. 6 - 8 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan Fuar'da 48 numaralı stantta bilgilendirmeler yapılan Sepaş Enerji standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Sepaş Enerji standına uğrayan ziyaretçiler, Sepaş Enerji'de çalışma hayatıyla ilgili bilgi edinirken iş başvurusunda da bulunuyor. Sepaş Enerji insan kaynakları departmanından görevlilerin yer aldığı stantta staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkanları hakkında da bilgiler paylaşılıyor.

(İG-GY)



06.04.2017 14:07:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER