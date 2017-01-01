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Tarihi yapı büyükşehirle can buluyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Kentteki tarihi dokuyu korumak amacıyla çalışmalarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir Bakkal Şükrü Evi'nde başlattığı restorasyon çalışmalarında sona geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla ihtişamına kavuşacak olan tarihi yapının, kent turizmine önemli katkı sağlanacağı düşünülüyor.

Kentin geleceğini düşünerek dev yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Manisa'daki tarihi dokuyu korumak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Alaşehir'de kentin tarihi yapısını yansıtan Alaşehir Bakkal Şükrü Evi'nde başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Tarihi yapıda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Alaşehir Bakkal Şükrü Evi'nde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmasıyla tarihi yapıyı gün yüzüne çıkarıyoruz. Çalışmalar kapsamında bina çevresi yalıtımını sağlayan drenaj çalışması yapılmış olup yapı içerisindeki ahşap döşeme, tavan, kapı pencere ve kepenk doğramaları ve ahşap cumba işçiliği tamamlanmıştır. Elektrik ve mekanik tesisatları büyük ölçüde bitti. Islak hacim, ahşap dolaplar, bina iç ve dış cephe boyası ile görsel aksesuarların tamamlanmasıyla çalışmamız tamamlanacaktır" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



06.04.2017 14:08:33 TSI

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