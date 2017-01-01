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Taze balık mı, dondurulmuş balık mı?

- En iyisi taze balık, dondurulmuş balığın ise iyi koşullarda dondurulması ve çözdürülmeli önemli



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ESKİŞEHİR (İHA) - Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak taze balık kültürü ülkemizde daha cazip görünse de son dönemlerde hız kazanan dondurulmuş balık, tüketme şekillerini daha çeşitli hale getirmeye başladı.

Balık tezgahlarında satılan balıkların hepsi taze balık değil. Gelişen teknolojiler ve soğutma sistemleri ile birlikte balık üreticileri balığın yakalanması ve nakliyesi arasındaki süreçte balığı çoğu zaman dondurmak ya da şoklamak zorunda kalıyorlar. Eskişehir Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri'nde balıkçılık yapan Artvinli 40 yaşındaki Şennan Karahan, dondurulmuş balığa karşılık taze balığı tavsiye ettiğini belirtti. Her zaman için taze balık tüketilmesini tavsiye eden Karahan, "Fakat taze balığın başlangıç ve bitiş zamanı vardır. Taze balığın bitiş zamanlarında yakalanması ve nakliyesi arasındaki süreçte çoğu zaman dondurulması gerekmektedir. Şuanda taze balığın bitiş zamanlarını yaşıyoruz. Çünkü 15 Nisan tarihinden itibaren balık yasağı başlayacak. Taze balık satmaya 15 Nisana kadar devam edeceğiz. Balık şoklama bu mevsimde ve sonbaharda gerçekleşir. Balık şoklama zamanlarında, denizden çıkar çıkmaz tuzlu su veya buz işlemi yapılmadan dondurulur. Eksi 17 dereceden eksi 40 dereceye kadar donması gerekiyor" dedi.



Dondurulmuş balığın ise iyi koşullarda dondurulması ve çözdürülmeli önemli

Dondurulmuş balığın sağlık açısından bir zararı olmadığını anlatan Şennan Karahan, "Ancak balık iyi koşullarda dondurulmalı ve çözdürülmeli. Sıcak bir havada balık çözdürülürse içindeki tüm vitaminini, mineralini kaybeder ve sadece et parçası olur. Dondurulmuş balık oda sıcaklığında çözdürülüp gün içerisinde tüketilmeli. Marketlerde satılan dondurulmuş balıkların son kullanma tarihlerine dikkat etmek lazım" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



06.04.2017 14:08:40 TSI

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