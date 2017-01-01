YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik'e bir teşekkür belgesi de Siirt Valiliğinden

Dicle Elektrik'e bir teşekkür belgesi de Siirt Valiliğinden



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Valiliği, 4. Kitap Fuarı'na katılan yazar ve yayınevi temsilcilerinin onuruna verilen yemekte, fuara sunduğu katkılar nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne teşekkür belgesi verdi.

İl Valisi Mustafa Tutulmaz adına Yardımcısı Yunus Koç tarafından verilen teşekkür belgesini, enerji şirketi adına Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut aldı. Obut belgeyi alırken, şirket olarak sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Bölgenin en büyük özel şirketi konumunda bulunan Dicle Elektrik, geçtiğimiz hafta sonu da bölgedeki istihdama katkısından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi almıştı.

(MND-MP-Y)



06.04.2017 14:10:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER