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Dicle Elektrik'e bir teşekkür belgesi de Siirt Valiliğinden

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:03
Dicle Elektrik'e bir teşekkür belgesi de Siirt Valiliğinden
Dicle Elektrik'e bir teşekkür belgesi de Siirt Valiliğinden

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt Valiliği, 4. Kitap Fuarı'na katılan yazar ve yayınevi temsilcilerinin onuruna verilen yemekte, fuara sunduğu katkılar nedeniyle Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne teşekkür belgesi verdi.
İl Valisi Mustafa Tutulmaz adına Yardımcısı Yunus Koç tarafından verilen teşekkür belgesini, enerji şirketi adına Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut aldı. Obut belgeyi alırken, şirket olarak sosyal sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini söyledi.
Bölgenin en büyük özel şirketi konumunda bulunan Dicle Elektrik, geçtiğimiz hafta sonu da bölgedeki istihdama katkısından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan teşekkür belgesi almıştı.
(MND-MP-Y)

06.04.2017 14:10:05 TSI
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