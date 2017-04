YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehzadeler'de kentsel dönüşüm 2018'de başlıyor

- Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik:

- "Şuan için bu 5 mahallede oturan kim varsa, ister tapusu olsun isterse Hazine'nin ecri misil karşılığında kiracısı olsun, herkes hak sahibi olacak, burada yapılan evlerden alacak"



Önder Aydın

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İshak Çelebi ile Dilşikar mahallesinin bir kısmı, Gediz, Kocatepe ve Bayındırlık mahallelerinin tamamını kapsayan 360 dönümlük alanda kentsel dönüşüm projelerinin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, bu yıl sonuna kadar plan ve projeleri tamamlayıp, 2018 yılı içerisinde inşaata başlamak istediklerini söyledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği kahvaltı programında Manisa'da yaşayan Bitlisliler ile bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen kahvaltı programına, Bilen ve Çelik'in yanı sıra Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, AK Parti İl Başkanvekili Cüneyt Kamal, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek, belediye meclis üyesi Hasan Karabulut ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda ağırlıklı olarak 16 Nisan halk oylaması konuşulurken, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşlara bilgiler verdi. Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak, 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasının Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunun bilincinde olduklarını ifade eden Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevdet Çiçek, "Dernek olarak bizler sizlerle sürekli olarak belli aralıklarla bir araya gelmek fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Bu tür toplantımıza 4 mahallemizin muhtarları da katılıyor. Onlarda sorunlarını bu toplantılar aracılığı ile dile getirmek isterler. Hepimizin bildiği gibi 16 Nisan tarihi ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte AK Parti milletvekilleri, teşkilatları ve belediye başkanları çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan süratli bir şekilde çalışıyorlar. Bizlerde bunu gerek sosyal medya gerekse gazete ve televizyonlardan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizler Manisa'da yaşayan Bitlisliler olarak üzerimize düşen ne ise yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Hepimizin yakından bildiği gibi Türkiye'de ilk defa 110 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile bir 'evet' platformu kuruldu. Biz Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bu platformda yer aldık. 16 Nisan tarihine kadar da 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan 'evet' çadırında nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Hepimiz bu ülkede bu al bayrağın altında yaşıyoruz. İçimizde 'hayır' oyu verecekler de var. Bizim üzerimize düşen onları da ikna etmektir. Bunun için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Bizlerin Türkiye'den başka gidilecek hiçbir yerimiz yok. Ülkemize en iyi şekilde sahip çıkmalıyız" dedi.

Bitlisli vatandaşların her koşulda devletin yanında olduğunu ifade eden AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, "16 Nisan gerçekten de ülkemiz için bir dönüm noktası olacak. Belki de egemenliğin ilk defa kayıtsız ve şartsız milletin olacağı yeni bir dönem olacak. Bugün 16 Nisan öncesin de sizlerle bir araya geldik, ancak çok iyi biliyoruz ki Bitlisli hemşerilerimiz söz konusu vatanın, milletin desteğe ihtiyacı olduğunda, her zaman için devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Şahsen ben her burada sizlerle bir araya geldiğimde kendimi kendi evimde gibi hissediyorum. Bitlisli hemşerilerimiz de gördüğümüz kadarıyla her şeyin farkında" dedi.

Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği binasının da bulunduğu mahalle ile birlikte 5 mahallenin imar durumu ile alakalı bilgiler veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise "Biz göreve gelir gelmez ilk ele aldığımız konulardan bir tanesi de mahallelerimizin durumu olmuştu. Bu konuda ekiplerimiz ile birlikte hızlı bir çalışma yaptık. Bayındırlık, Kocatepe, Gediz mahallelerinin tamamı ile İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinin bir kısmını kapsayana bir imar planı yapalım diye çalışmaya başladık. İmar çalışmaları esnasında bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 70'e yakın kısmının mağdur olacağını gördük. Başka bir projede de bu alanın tamamının yeşil alan yapılmasının istiyorlardı, biz de insanlarımızı yerlerinden yurtlarından olmasını istemediğimiz için buna karşı çıktık. 6306 sayılı afet riski altındaki yerlerin dönüşümü hakkında ki kanun kapsamında bir dosya hazırladık. Gördük ki bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız için en iyisi buydu. Hızlı bir çalışma ile bu mahallelerde ki evlerin tamamını tek tek tespit ettik. Biz bu çalışmalara başladığımız da bizim bir makam odamız dahi yoktu. Bu mahallelerde ki evlerin sayısı, durumu, nüfusu hakkında çok ciddi bir çalışma yaptık. Hazırladığımız çalışmamızı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teslim ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından istenen eksikliklerde giderildikten sonra projemiz kabul edildi. Projemiz Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunuldu, Bakanlar Kurlu onayının ardından Cumhurbaşkanımızın da imzalaması ile projemiz kabul edilmiş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu mahallelerde kentsel dönüşüm yapılma üzere Şehzadeler Belediyesi olarak bize yetkiyi verdi. Biz bu yıl bu 360 dönümlük alanın kesin projelerini hazırlıyoruz. Hedefimiz inşallah bu yılsonuna kadar bu plan ve projeleri tamamlayıp 2018 yılı içerisinde inşaata başlamak" diye konuştu.

"5 mahallede yerinde dönüşüm yapacağız"

Şehzadeler Belediyesi olarak 5 mahallede toplam 360 dönümlük arazi üzerinde yerinde dönüşüm yapılacağının altını çizen Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: "Şehzadeler Belediyesi olarak bu mahallelerimizde biz öncelikle yerinde dönüşüm yapıyoruz. Bu çalışmamız ile kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandıktan sonra hak sahipleri yine burada oturmaya devam edecekler. Bu mahallelerimizde hazine arazisi üzerinde bulunan vatandaşlarımızda bu çalışma ile birlikte hak sahibi olacaklar. Çünkü bu yasayla birlikte hazineye ait olan yerlerin hepsi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmiş oldu. Şuan için bu 5 mahallede oturan kim varsa, ister tapusu olsun isterse hazinenin ecri misil karşılığında kiracısı olsun, herkes hak sahibi olacak, burada yapılan evlerden alacak. Bununla ilgili olarak TOKİ ile görüşmelerimiz oldu. En son Cumhurbaşkanımız Manisa'ya geldiğinde TOKİ yetkililerine de bu alanı göstermiştik. Yapılacak olan dönüşüm çalışmalarını da inşallah TOKİ ile gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu alanda arsası kendinin olup ta üzerinde ev bulunana kimi vatandaşlarımız belki bir ücret ödemeyecek ya da çok cüzi bir miktar ödemede bulunacak. Ama arsası kendisini olmayalar bir miktar ödeyecekler ama bunların ödemeleri TOKİ'ye yapılacağı için kira öder gibi ödemeler yapacak. Bu tür şartlarda henüz netleşmiş değil. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız da devam ediyor. Zaten bu çalışmalar esnasında vatandaşlarımız ile de görüşmelerimiz olacak. Kentsel dönüşüm ile alakalı bazı taslak projelerimiz var. Bununla ilgili olarak en güzel örnek Ankara' daki Dikmen Vadisi'dir. Ben inanıyorum ki çalışmalar tamamlandığında bu alanda Dikmen Vadisi'nden çok daha güzel bir proje ortaya çıkmış olacak ve bu mahallelerimiz Şehzadeler'in cazibe merkezi haline dönüşmüş olacak. İnşallah 2018 yılında buraya kazma vurup çalışmalara başlamayı hedefliyoruz, ancak yola çıkıldı bu işin artık dönüşü yok, kentsel dönüşüm için karar alınmış durumda. Yıllardır burada bu mahallenin cefasını çekenler, sefasını da sürecekler. Bizim sözümüz buydu, bu sözümüzü de yerine getireceğiz inşallah. Göreve geldiğimiz günden bu yana da bu konunun takipçisi olduk. Projemiz netleşince bu konuda mahalle halkımızın da olacağı geniş katılımlı toplantılar yapacağız"

Kalıcı istikrar için 'evet'

16 Nisan' da yapılacak olan halk oylamasında kalıcı istikrar için 'evet' çıkması gerektiğinin altını çizen AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen "16 Nisan günü yapılacak olan halk oylamasındaki mesele hepimizin meselesidir, milletimizin, ülkemizin ve ümmetimizin meselesidir. Samimi bir şekilde yaklaşım gösterirsek tek bir madde bile 16 Nisan'da 18 maddelik bu anayasa değişikliğine 'evet' dememiz için yeterlidir. Halk olarak 'hayır' dersek kimler mutlu olacak, 'evet' dersek kimler mutlu olacak bunu görerek hareket edersek, kararımızı çok daha rahat verebileceğiz. Bizler millet olarak 'evet' dersek, terör örgütleri ve onların hamisi olan bugüne kadar bu ülkeye zarar verme gayreti içerisinde olan yabancı ülkeler üzülmüş olacaklar. Bugün 'hayır' için çalışan CHP'nin sebeplerine baktığımızda 600 milletvekili çok diye yaygara yapıyorlar ama geçmişte kendilerinin 600 milletvekili olması ile ilgili kanun teklifleri çıktı. Yani muhalefet sabahtan akşama kadar bir yalan makinesi gibi yalan üreterek gün geçiriyor. Anayasa referandum paketi iki cümleyle özetlenebilir. Birincisi ülkeye kalıcı istikrar getiriyor, ikincisi ise uzlaşma kültürünü hakim kılıyor. Cumhurbaşkanı seçilmek için milletin yüzde 50'sinin oyunu almanız gerekiyor. Yani her iki kişiden birini ikna etmelisiniz. Yoksa Türkiye'de 50 milyon seçmenin 25 milyon oyunu alamazsınız" şeklinde konuştu.

06.04.2017 14:11:07 TSI

