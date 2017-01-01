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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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MHP Lideri Bahçeli, Antalya'ya geliyor

06 Nisan 2017 Perşembe, 14:04
MHP Lideri Bahçeli, Antalya'ya geliyor
MHP Lideri Bahçeli, Antalya'ya geliyor
- MHP'li Muratpaşa Meclis Üyesi Taşbaş, disipline sevkedildi
- Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nde MHP'li Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü, Mustafa Taşbaş'ın, 'Hayır diyerek haykırmak geliyor içimden' sözleri sonrası İl Başkanı Mustafa Aksoy:
-"Mustafa Taşbaş'ı Partinin kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle disipline sevk ediyorum"

(Fotoğraflı)

İsa Akar
ANTALYA (İHA)- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, 8 Nisan Cumartesi günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mitingine tüm Antalyalıları davet etti. Aksoy, Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nde MHP'li Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü, Mustafa Taşbaş'ın, 'Hayır diyerek haykırmak geliyor içimden' sözleri sonrası, parti kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle disipline sevkedildiğini söyledi.
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmalar ve referandum sürecini, il binasında yaptığı toplantıyla değerlendirdi.
Alanya ilçesi ile başladıkları kongre sürecini Nisan ayını sonuna kadar tamamlayacaklarını dile getiren Aksoy, 16 Nisan'da Türkiye'nin kazanacağını evetlerin sandıktan taşacağını kaydetti.
Eveti, Ankara, milli yeminin gereği, adalet ve anayasa, milli ahlakın özeti, bin yıllık kardeşliğin korunması ve savunulması olarak açıklayan Aksoy, "Evet diyeceğiz, öz ile kabuğu birbirinden ayıracağız. Evet diyeceğiz, vatana, millete devlete ve bayrağa destek vereceğiz. Hainlerin uykusunu kaçıracağız. Yüksek gerilim ateşi evetle sönecektir. Kutuplaşma evetle yumuşayacaktır. Oyunlar evetle bozulacaktır, bunu Türk milleti yapacaktır" diye konuştu.

"Yenilenmiş sistem"
Türkiye'nin tarihi temellerinden kopmadan, milli yeminlerinden ayrılmadan yenilenmiş bir sistem yapısıyla devamının şart olduğunun altını çizen Aksoy, bunun da demokrasinin rehberliğiyle sağlanacağını belirtti. Aksoy, "Vatan, millet ve bayrak bizim asli vazgeçilmezlerimizdir. 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez' diyerek referandum sloganı haline getirdiğimiz cümlemizin izdüşümü budur. Lidere sadakat şerefimiz, teşkilata hizmet hedefimiz, doktrine bağlılığımız temel ilkemizdir" ifadelerine yer verdi.

"8 Nisan mitingine davet"
16 Nisan'da Antalya'da güçlü bir evet çıkması için çalıştıklarını vurgulayan Mustafa Aksoy, "Evet, için çalışmak Türk milletine olan sorumluluğumuzun gereğidir. Türk dünyasının bilge lideri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum çalışmaları doğrultusunda 8 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 13.00'da Kepez Arena önündeki mitingde halkımıza hitap edecek. 19 ilçemizdeki hemşehrilerimizi bu mitingimize davet ediyoruz" dedi.

"Saygımız var"
Son 20 gün içinde Antalya'da ziyaret ettikleri yerlerdeki vatandaşların kararlarında değişiklikler olduğunu dile getiren Aksoy, "Özelikle de Hollanda krizinin ardından. Bu kapsamda genel başkanımızın 8 Nisan'daki mitingi son derece önemli. Her vatandaşımızın 16 Nisan'daki oyuna saygımız vardır. Ziyaretlerimizde doğrudan MHP olarak tepki almadığımızı da söyleyebilirim."

"Taşbaş disipline sevk edildi"
Muratpaşa Belediyesi Meclisi'nde, MHP'nin Grup Sözcüsü Mustafa Taşbaş'ın, "Hayır diyerek haykırmak geliyor içimden" sözlerinin ardından ihracı söz konusu mu? Sorusuna Aksoy, "Mustafa Taşbaş ile telefonla konuştum. Siyasi parti yönetiyorum. Kişisel kararlarınız başka olabilir, sandıktaki kararına engel koyamayız. Bu partinin belediye meclis üyesiyken, partinin kararlarına uyma mecburiyetiniz var dedim. Uymalısınız. Uymuyorsanız yolunuzu ayıracaksınız. Böyle bir anlayış yok. Partinin kimliğini taşıdığınız sürece partinin kurallarına uymak zorundasınız. Partinin kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle Taşbaş'ı disipline sevk ediyorum" açıklamasını yaptı.
MHP Antalya İl Başkanlığı'ndan atanan ve seçilenlerin olduğunu bununda olmaya devam edeceğine değinen Aksoy, atama yapılan başkanın sadece MHP'de oluyormuş gibi bir algı oluşturmanın yanlış olduğunu kaydetti.
Parti kurallarına uymayanları ihraç etmeye devam edeceklerini vurgulayan Aksoy, burada dernek yönetmediklerinin altını çizdi.
(İA-SÇ-Y)

06.04.2017 14:11:19 TSI
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