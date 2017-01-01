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Kayserigaz, Kocasinan Yatırımlarını Değerlendirdi



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KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz, Kocasinan Belediyesi ile 2017-2021 yılları arasında ki yatırım planlarını değerlendirdi.

Kayseri'de lisans alanı içerisindeki ilçelerde yatırım faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Kayserigaz, 2017-2021 yılları arasında gerçekleştirilecek yatırımların detaylarını görüşmek için Kocasinan Belediyesi ile bir araya geldi. Kocasinan Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kocasinan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve Kocasinan Belediyesi yöneticileri ile Kayserigaz Proje Müdürü Murat Akdağ ve Kayserigaz Proje Müdürlüğü birim yöneticileri katılım sağladı. Toplantıda Kocasinan ilçe merkezinde doğalgaza ulaşım oranının %96 civarında olduğu belirtilirken, bugüne kadar yapılan yatırımların genel değerlendirmesi yapıldı.

2. tarife dönemine giren Kayserigaz, Kocasinan ilçesinde 5 yıllık süreçte gerçekleştirilecek yatırımların planlamalarını Kocasinan Belediyesi yöneticileri ile paylaştı. Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm mahalleler ve sonradan mahalle olarak ilçe sınırlarına dâhil edilen ilk kademe belediyelerin durumları değerlendirildi. Toplantı, önümüzdeki 5 yıllık yatırım sürecinde Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mahallelerde planlanan değişiklikler, kentsel dönüşüm projeleri, sit alanlarının durumu, altyapı projeleri, düşünülen yeni imar alanları ve planlanan yol çalışmaları hakkında bilgi alışverişi ile sona erdi. Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak yatırımların kapsamı ilerleyen süreçte netliğe kavuşacak.

(AÖ-Y)



06.04.2017 14:12:31 TSI

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